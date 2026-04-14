Según el diario Ruhr Nachrichten, el futuro de Yan Couto es incierto, pese a que su contrato dura hasta 2029. Tras una segunda temporada irregular, jugador y club se plantean si seguir juntos.
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«¡Futuro incierto!» Una estrella del BVB, a menudo criticada, podría convertirse definitivamente en un gran fracaso este verano
Couto ha mejorado respecto a su primera temporada con los amarillos y negros: ha aumentado su tiempo de juego en un 53 %. Sin embargo, aún está lejos de Julien Ryerson, pues es vulnerable en defensa y poco incisivo en ataque.
No obstante, Niko Kovac reconoció que Couto va por buen camino. «Estoy muy satisfecho con su evolución. Yan ha tenido muchos más minutos esta temporada que el año pasado», dijo el entrenador del BVB. Y añadió sobre la posición excepcional de Ryerson: «Julian está rindiendo muy bien, lo hace genial en ataque. Es el que más asistencias ha dado. Por eso es doloroso para Yan, pero para mí es aún mejor tener a dos buenos chicos en la banda derecha».
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La marcha de Couto del BVB provocará un gran déficit de traspaso.
Si finalmente se separan sus caminos este verano, el BVB sufrirá casi seguro una gran pérdida económica con la venta de Couto. Debido a una cláusula de compra de 20 millones de euros que se activó tras solo siete partidos y tres titularidades, el BVB pagó al Manchester City una indemnización por el cuatro veces internacional brasileño que, a la vista de su rendimiento en Dortmund, ningún club volverá a ofrecer.
Desde hace semanas está fuera del once con Niko Kovac. Solo volvió a la titularidad ante el Bayern (2-3) por la sanción de Ryerson, y desde entonces ha sumado solo 33 minutos en Liga. En aquel encuentro se defendió bien ante Luis Díaz (nota 3,5), pero desde entonces solo ha jugado 33 minutos en la Bundesliga.
Contra el HSV y el VfB Stuttgart se quedó en el banquillo durante los 90 minutos, y en la derrota por 0-1 del pasado fin de semana tuvo que quedarse fuera por problemas musculares. Actualmente suma dos goles y una asistencia en 25 partidos oficiales.
Yan Couto: Datos de rendimiento y estadísticas
Equipo Partidos Goles Asistencias Minutos jugados FC Girona 95 5 17 5.930 Borussia Dortmund 60 2 5 2.888 SC Braga 42 1 4 2.930