«¡Futuro incierto!» Una estrella del BVB, a menudo criticada, podría convertirse definitivamente en un gran fracaso este verano

Si finalmente se separan sus caminos este verano, el BVB sufrirá casi seguro una gran pérdida económica con la venta de Couto. Debido a una cláusula de compra de 20 millones de euros que se activó tras solo siete partidos y tres titularidades, el BVB pagó al Manchester City una indemnización por el cuatro veces internacional brasileño que, a la vista de su rendimiento en Dortmund, ningún club volverá a ofrecer.

Desde hace semanas está fuera del once con Niko Kovac. Solo volvió a la titularidad ante el Bayern (2-3) por la sanción de Ryerson, y desde entonces ha sumado solo 33 minutos en Liga. En aquel encuentro se defendió bien ante Luis Díaz (nota 3,5), pero desde entonces solo ha jugado 33 minutos en la Bundesliga.

Contra el HSV y el VfB Stuttgart se quedó en el banquillo durante los 90 minutos, y en la derrota por 0-1 del pasado fin de semana tuvo que quedarse fuera por problemas musculares. Actualmente suma dos goles y una asistencia en 25 partidos oficiales.