¿Futuro estrella del Real Madrid o Barcelona? Nottingham Forest tiene un talento 'increíble' en sus manos con Murillo, que podría convertirse en el primer defensor de £100 millones del mundo
Estilo brasileño: Murillo no es el defensa central estándar
Murillo, quien se mudó a City Ground en 2023, epitomiza lo que significa ser un futbolista brasileño. Puede operar en la defensa, pero está lejos de ser el típico defensor central de 'cabecear y patear'.
El joven de 23 años está construido como una pared, pero puede cubrir el terreno a gran velocidad. Posee una zurda mágica que le permite distribuir el juego por todo el campo. Es - como suele ser el caso con talentos enigmáticos de Sudamérica - también cómodo conduciendo el balón con los pies.
Habiendo llegado a Inglaterra con experiencia limitada a nivel sénior, ahora se encuentra cerca de alcanzar las 80 apariciones en la Premier League y ha participado en competición continental esta temporada en la Europa League.
Murillo también ha sido convocado por Brasil y tendrá la mira puesta en ganar un lugar en los planes de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo de 2026. Mirando más allá de ese torneo, queda por ver dónde el astro brasileño jugará a nivel de club a largo plazo.
- Getty
Rumores de transferencia: ¿Está Murillo destinado a La Liga?
El exdelantero de Forest, Harewood, hablando a través de casino.org, que pueden ayudarte a encontrar el mejor casino en línea con pagos, le dijo a GOAL cuando se le preguntó si Murillo está destinado a terminar en las filas de Barcelona o Real Madrid: "Sí, tal vez. Se habla mucho de ello. Es bueno que estemos teniendo esta conversación sobre Forest. Ha tardado mucho en llegar. Es una conversación que siempre gusta tener sobre los jugadores que están en el City Ground. Significa que van en la dirección correcta y están trayendo jugadores que pueden ayudar a Forest y generar dinero para el club si llegan a esa etapa donde van a dejar el club. Sucede en el fútbol. Significa que lo están haciendo muy bien en el club - en Forest en este momento, él está haciendo un buen trabajo.
"Es bueno para el club y no bueno para el club al mismo tiempo. Quieres mantener a los mejores jugadores en el club, pero eso simplemente no pasa. Ojalá puedan reemplazar a los jugadores que se van. Lo han hecho. Ha sido un soplo de aire fresco, aunque es bastante loco en sus decisiones y lo que hace, pero sabe lo que quiere hacer. Ha estado funcionando. Tienes que apoyarlo y ver a dónde lleva. Pero es bueno tener a esos jugadores en Nottingham Forest."
Presionado más sobre si Murillo podría un día convertirse en el central más caro del planeta, Harewood añadió: "Hemos visto a defensores ir por mucho dinero pero no diría que tiene un precio tipo [Elliot] Anderson como central, ¡pero realmente no puedes decir eso hoy en día! Centrales, mediocampistas, es mucho dinero. Es un jugador de primera clase, simplemente es difícil ponerle un precio así. Pero cuando pones un precio así, significa que el club y el dueño no quieren que se vaya."
Hacedor de historia: ¿Podría Murillo convertirse en el primer defensor de £100 millones?
Otro exdelantero de Forest, Stan Collymore, ha dicho anteriormente a GOAL cuando se le preguntó si Murillo será el primer defensor de £100m ($134m): "Podría ser. Hay clubes que lo están observando. Desde una perspectiva personal, me encantaría verlo quedarse en Forest durante los próximos tres, cuatro, cinco años. Ha firmado su nuevo contrato. Bien podría convertirse en el primer defensor de £100m, lo cual para Forest sería un trato increíble si sucediera. Mi esperanza es que se quede por otros dos o tres años."
La leyenda de Forest y excapitán de los Reds Stuart Pearce - quien sabe una cosa o dos sobre ser un defensor zurdo en el City Ground - también ha dicho a GOAL sobre Murillo: "Realmente me gusta él. Es de esos que se entrega en los juegos, juega todos los partidos, lee el juego muy bien. No es el típico central. Tiene una complexión que lo hace parecer a Bob Esponja, pero creo que es un verdadero talento. Cómodo con el balón, puede encontrar un pase. A veces hace lo inusual, pero cuando consideras su edad, es un verdadero talento.
"Es alguien que Forest, con la adición de [Nikola] Milenkovic para asociarse con él y la forma en que juegan, encajan en el método del contraataque. Murillo probablemente podría ir y jugar en otro club que juegue de manera más expansiva, y lo manejará. Creo que a Milenkovic le conviene jugar en Forest, porque lo cubren un poco, tiene que defender el área de penalti, y eso le conviene brillantemente. Murillo es un talento maravilloso y es realmente importante que lo mantengan."
- Getty
Talento único: Cuando el contrato de Murillo con Forest se extiende hasta
Forest tiene a Murillo atado a un contrato hasta 2029, lo que ayuda a mantener su valoración alta, pero aún está por determinar si dicho acuerdo será honrado, ya que se atribuye interés en un talento único a clubes líderes de la Premier League y de toda Europa.