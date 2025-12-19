El exdelantero de Forest, Harewood, hablando a través de casino.org, que pueden ayudarte a encontrar el mejor casino en línea con pagos, le dijo a GOAL cuando se le preguntó si Murillo está destinado a terminar en las filas de Barcelona o Real Madrid: "Sí, tal vez. Se habla mucho de ello. Es bueno que estemos teniendo esta conversación sobre Forest. Ha tardado mucho en llegar. Es una conversación que siempre gusta tener sobre los jugadores que están en el City Ground. Significa que van en la dirección correcta y están trayendo jugadores que pueden ayudar a Forest y generar dinero para el club si llegan a esa etapa donde van a dejar el club. Sucede en el fútbol. Significa que lo están haciendo muy bien en el club - en Forest en este momento, él está haciendo un buen trabajo.

"Es bueno para el club y no bueno para el club al mismo tiempo. Quieres mantener a los mejores jugadores en el club, pero eso simplemente no pasa. Ojalá puedan reemplazar a los jugadores que se van. Lo han hecho. Ha sido un soplo de aire fresco, aunque es bastante loco en sus decisiones y lo que hace, pero sabe lo que quiere hacer. Ha estado funcionando. Tienes que apoyarlo y ver a dónde lleva. Pero es bueno tener a esos jugadores en Nottingham Forest."

Presionado más sobre si Murillo podría un día convertirse en el central más caro del planeta, Harewood añadió: "Hemos visto a defensores ir por mucho dinero pero no diría que tiene un precio tipo [Elliot] Anderson como central, ¡pero realmente no puedes decir eso hoy en día! Centrales, mediocampistas, es mucho dinero. Es un jugador de primera clase, simplemente es difícil ponerle un precio así. Pero cuando pones un precio así, significa que el club y el dueño no quieren que se vaya."