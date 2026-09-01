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¡Futuro crack asegurado! El Liverpool completa el fichaje por 30 millones de libras del portero belga prodigio Lucca Brughmans procedente del Genk
Una inversión a largo plazo en la portería
El Liverpool se ha movido con decisión para asegurarse a su próxima generación de talento al cerrar la incorporación de Brughmans, procedente del conjunto belga Genk. El jugador de 18 años, que mide unos imponentes 2,01 m, se ha convertido en una de las jóvenes promesas de las que más se habla en el fútbol europeo, y el Liverpool ha actuado rápido para ahuyentar el interés de otros pretendientes.
El club anunció oficialmente que hemos acordado un fichaje para incorporar al portero Brughmans desde el KRC Genk, lo que supone otra incorporación importante a la cantera de desarrollo de la plantilla.
Brughmans ya ha demostrado su calidad esta temporada, al ser titular en los cuatro partidos nacionales del Genk y demostrar por qué está considerado una futura estrella internacional. Aunque ya ha representado a Bélgica en varias categorías inferiores, este salto a la Premier League supone un paso importante en la trayectoria de su carrera.
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Detalles financieros y estructura del contrato
El paquete financiero para llevar a Brughmans a Anfield es considerable, reflejo de la alta valoración que le concede el departamento de ojeadores del club. Al informar sobre el desglose del traspaso, se ha señalado que el paquete de 30 millones de libras, con una estructura muy cargada de variables, implica que la cantidad fija es nominal, lo que protege los intereses del Liverpool y al mismo tiempo recompensa al Genk si el jugador alcanza hitos concretos relacionados con su rendimiento.
En cuanto a su compromiso con el club, Brughmans ha firmado un contrato de seis años, que le vincula al Liverpool al menos hasta 2032. El club confirmó que el adolescente regresará ahora al Genk durante toda la temporada 2026-27. Este acuerdo de cesión constituye una fase clave en su desarrollo, ya que permitirá a Brughmans acumular apariciones con el primer equipo y adquirir experiencia europea antes de incorporarse a sus nuevos compañeros en el verano de 2027.
Planificación para la era posterior a Alisson
El momento del fichaje de Brughmans es especialmente pertinente dado el estado actual de la nómina de porteros del Liverpool. Aunque Alisson Becker sigue siendo uno de los mejores guardametas del mundo, su contrato expira el próximo verano, lo que plantea inevitablemente preguntas sobre el futuro a largo plazo de la posición.
Con Giorgi Mamardashvili ya en la plantilla junto a Freddie Woodman y Vitezslav Jaros, la incorporación de Brughmans añade otra capa de seguridad al equipo. Al asegurarse ahora a Brughmans, el Liverpool está blindando de hecho una posición que es notoriamente difícil de cubrir con calidad de élite.
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La estrategia global de captación sigue dando sus frutos
La incorporación de Brughmans es el último ejemplo de la agresiva captación de talento adolescente de Liverpool en todo el mundo. A principios de este año, el club acaparó titulares al fichar al defensa senegalés Mor Talla N'diaye y al central austriaco Ifeanyi Ndukwe, ambos llamaron la atención durante el Mundial sub-17 de Qatar.
Este enfoque en la franja de edad de 16 a 19 años también ha traído la llegada del portero húngaro Armin Pecsi, que actualmente está pasando la temporada cedido en el TSV Hartberg, y del centrocampista colombiano Samuel Martinez.
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