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¿Futuro capitán? Liverpool recibe una «señal de alarma» sobre Dominik Szoboszlai por su contrato y los rumores de fichaje por el Real Madrid
Se insta a los Reds a que retengan a su estrella
Szoboszlai, fichado del RB Leipzig por 60 millones de libras (81 millones de dólares), se ha erigido como pieza clave en Anfield. Esta temporada ha marcado 12 goles y dado nueve asistencias en 48 partidos. Aunque su contrato vence en 2028, a sus 25 años se acerca al momento crítico de los dos años que suele despertar el interés de los grandes europeos. El excentrocampista del Liverpool McAllister ha instado ahora a la directiva a actuar de forma proactiva para recompensar el ritmo de trabajo excepcional y la capacidad goleadora del húngaro.
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McAllister identifica un factor decisivo
En declaraciones a Grosvenor Casino, el exganador del triplete subrayó que el club no puede permitirse que un jugador tan versátil y capaz de «cambiar el rumbo del partido» llegue a la fase final de su contrato. McAllister destacó la resistencia física del centrocampista y su especialidad en las jugadas a balón parado como razones por las que se ha convertido rápidamente en un referente para la afición.
Sobre la necesidad de renovarlo y su gran aportación deportiva, McAllister declaró al Liverpool Echo: «Seguro que el Liverpool ya lo está valorando. Cuando quedan solo dos años de contrato, deben encenderse las alarmas. Estoy seguro de que ya negocian extenderlo, porque ha sido un fichaje fantástico y se ha adaptado a la perfección.
Es un jugador que cambia partidos: sus tiros libres son excepcionales y ya ha marcado goles espectaculares. Además, es un atleta completo; recorre mucho terreno.
Mi consejo para cualquier jugador es que, si corres tanto como él, te convertirás en el favorito de la afición, porque demuestras que lo das todo. Es un atleta fenomenal, tanto al atacar como al ayudar en defensa».
Un futuro líder en ciernes
Más allá de sus números, Szoboszlai es visto como el sucesor natural del brazalete de Virgil van Dijk, gracias a su experiencia como capitán de Hungría. Su juego desinteresado y su liderazgo en la cancha han impresionado a los veteranos del vestuario de Anfield.
Al explicar por qué el ‘8’ es idóneo para el brazalete y transmitir la valoración positiva del propio Van Dijk, McAllister añadió: «Hay capitanes de todos los estilos. Virgil es muy tranquilo y muy “Rolls-Royce” en la zaga: demuestra serenidad, no aprieta los puños ni grita constantemente a sus compañeros. Pero el estilo de Szoboszlai lo convierte en alguien que podría ser capitán.
Ya es capitán de su selección, lo que demuestra su capacidad de trabajo y su evidente habilidad. Su actitud en el campo y su esfuerzo sin límites inspiran a quienes le rodean. Por eso puede ser el futuro capitán del Liverpool».
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La sombra amenazante de Madrid
Las declaraciones del seleccionador húngaro, Marco Rossi, sobre el deseo de Szoboszlai de jugar en el Madrid desde niño han alertado al Bernabéu. Aunque el centrocampista puede quedarse en el Liverpool, los Reds deben decidir este verano si retienen a su estrella o respetan sus ambiciones en España.