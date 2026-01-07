+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

El fútbol supera al béisbol y se convierte en el tercer deporte más popular en Estados Unidos

El fútbol supera al béisbol y se convierte en el tercer deporte más popular en Estados Unidos, impulsado por el crecimiento de la MLS.

  • 손흥민, 드니 부앙가 (Son Heung-Min, Denis Bouanga)Getty Images

    El fútbol supera al béisbol

    El fútbol ha alcanzado un nuevo hito en Estados Unidos. Según The Economist, el 10 % de los estadounidenses ahora considera al fútbol su deporte favorito, superando ligeramente al béisbol, históricamente considerado el pasatiempo nacional. Solo el fútbol americano y el baloncesto mantienen una mayor popularidad.

  • Miami Dolphins v New England Patriots - NFL 2025Getty Images Sport

    Deportes estadounidenses, clasificados...

    El fútbol americano sigue siendo el deporte más popular en Estados Unidos, con un 37 % de la población que lo señala como su favorito, mientras que el baloncesto ocupa el segundo lugar con un 17 %. Por debajo del fútbol se sitúan el béisbol, el hockey, las MMA y otros deportes.

    Deporte favorito declarado por los fanáticos (EE.UU.), Q4 2024 — Fuente: The Economist, usando Ampere Analysis
    DeportePorcentaje de seguidores (%)
    Fútbol americano36
    Baloncesto17
    Fútbol (soccer)10
    Béisbol9
    Hockey sobre hielo4
    Tenis3
    Boxeo/MMA*3
    Golf2
  • FC Cincinnati v Columbus Crew - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Culpa de la MLS

    El crecimiento del fútbol en Estados Unidos ha estado estrechamente ligado a la evolución de la Major League Soccer. Fundada en 1993 como parte del compromiso de Estados Unidos para organizar la Copa Mundial de la FIFA 1994, la MLS inauguró su primera temporada en 1996 y, desde entonces, se ha expandido de 10 a 30 equipos entre Estados Unidos y Canadá.

    Esta expansión, junto con la llegada de estrellas internacionales y un aumento de la inversión en infraestructura y desarrollo juvenil, ha consolidado al fútbol como una fuerza relevante en el panorama deportivo de Norteamérica y ha convertido a la MLS en una liga cada vez más significativa a nivel global.

  • ¿Qué sigue para el fútbol estadounidense?

    La MLS dará inicio a su campaña 2026 el 21 de febrero, mientras que la nueva temporada de la NWSL comenzará el 13 de marzo. La muy esperada Copa del Mundo 2026 arrancará el 11 de junio.

