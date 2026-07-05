«Fútbol feo»: Kylian Mbappé critica las tácticas «sucias» de Paraguay tras clasificar a Francia para los cuartos de final del Mundial con su séptimo gol del torneo

Mbappé volvió a salvar a los Bleus con un penalti en el 70’, su séptimo gol, que iguala a Messi en la lucha por la Bota de Oro. Pese al calor y a las entradas duras, el capitán francés mantuvo la calma y advirtió que quien espere un Francia blando se equivoca.

«Sabíamos qué tipo de partido nos esperaba», afirmó Mbappé. «Nosotros también sabemos ensuciarnos las manos, sabemos cómo hacerlo. Sabemos jugar al fútbol feo. Supongo que pensaban que íbamos a aparecer en esmoquin, pero estábamos preparados».