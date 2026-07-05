Getty Images
Traducido por
«Fútbol feo»: Kylian Mbappé critica las tácticas «sucias» de Paraguay tras clasificar a Francia para los cuartos de final del Mundial con su séptimo gol del torneo
Mbappé lanza una advertencia a sus rivales del Mundial
Mbappé volvió a salvar a los Bleus con un penalti en el 70’, su séptimo gol, que iguala a Messi en la lucha por la Bota de Oro. Pese al calor y a las entradas duras, el capitán francés mantuvo la calma y advirtió que quien espere un Francia blando se equivoca.
«Sabíamos qué tipo de partido nos esperaba», afirmó Mbappé. «Nosotros también sabemos ensuciarnos las manos, sabemos cómo hacerlo. Sabemos jugar al fútbol feo. Supongo que pensaban que íbamos a aparecer en esmoquin, pero estábamos preparados».
- Getty Images Sport
Las tensiones se recrudecen bajo el calor de Filadelfia
El partido se jugó bajo alerta de calor extremo, con 100 grados, y el ambiente en la cancha fue igual de tenso. Paraguay buscó frenar a Francia con faltas y provocaciones, lo que generó varios encontronazos entre Mbappé y Matías Galarza.
Tras el pitido final, el choque continuó en el círculo central. El portero paraguayo, Orlando Gill, llegó a lanzar un balón a la espalda de Mbappé. «Intenté darle la mano, pero como no me prestó atención, perdí los estribos», admitió Gill después, reflejando la frustración sudamericana.
Francia, lista para la «guerra» en la fase eliminatoria
Rayan Cherki, que entró como suplente, respaldó las palabras de Mbappé sobre la resistencia del equipo de Didier Deschamps. El centrocampista recordó que, pese a su estilo, Francia tiene una faceta de acero que la hace peligrosa en los torneos. Esta actuación refuerza su condición de favorita de cara a la fase decisiva.
«Sabíamos que hoy no íbamos a mostrar tanto nuestras habilidades técnicas y tácticas», explicó Cherki. «Hemos recordado a todo el mundo que la selección francesa no es solo fútbol. Si te enfrentas a nosotros, esta es la respuesta que puedes esperar».
- AFP
Deschamps elogia la serenidad ante las «artimañas»
Deschamps elogió a sus jugadores por mantener la disciplina ante un rival al que acusó de usar «todos los trucos del libro». Aunque Francia había marcado 13 goles en sus cuatro partidos anteriores, esta victoria exigió una madurez distinta para sostener el resultado bajo intensa presión.
«No fue fácil. Si hubiéramos aprovechado alguna ocasión al final, el desenlace habría sido más tranquilo», admitió el seleccionador francés. «Paraguay recurre a todos los trucos del libro. No es el fútbol que a la gente le gusta ver, pero nos mantuvimos concentrados, y eso no es fácil». El defensa William Saliba lo resumió así: «Luchamos una batalla. Ganamos la batalla».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias