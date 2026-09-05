El Tottenham no ha logrado marcar en sus tres primeros partidos por primera vez desde 1974 tras firmar un empate 0-0 el sábado. Roberto De Zerbi acabó furioso con su ataque de 165 millones de libras después de que no lograra poner a prueba al portero rival ante Oliver Glasner y su equipo.

El entrenador señaló varias oportunidades desaprovechadas en las que las malas decisiones le costaron muy caro a su equipo. "En el último tercio tenemos que mejorar", dijo De Zerbi. "Tenemos que mejorar y tomar mejores decisiones, mantener más la calma cuando estamos cerca de hacer algo importante en el último tercio".