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Fulham y Real Madrid acuerdan un doble traspaso de 50 millones de euros, con dos jóvenes estrellas listas para reencontrarse con Álvaro Arbeloa en el club de la Premier League
Arbeloa asalta La Fábrica por un dúo de 50 millones de euros
El acuerdo por Garcia es el movimiento estrella, con el Fulham aceptando pagar 40 millones de euros por el 70 por ciento de los derechos del jugador. Esta estructura permite al Real Madrid conservar una participación en el futuro del delantero, una práctica habitual del gigante español cuando da salida a los mejores canteranos.
Además de Garcia, el Fulham está cerca de cerrar a Palacios, otro producto de la cantera muy bien valorado. El equipo de la Premier League pagará entre 8 y 10 millones de euros por el 70 por ciento de sus derechos. Según Marca, el acuerdo por Gonzalo se considera cerrado, mientras que se espera que los detalles finales de Palacios queden cerrados en las próximas horas.
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Por qué García deja el Bernabéu
A pesar de causar una gran impresión y marcar en un amistoso de pretemporada contra el Leganés, García encontró su camino hacia el primer equipo bloqueado por una competencia de élite. La posible llegada de Yan Diomande, sumada al regreso de Endrick tras su cesión en el Lyon, dejaba poco margen para que el delantero de 22 años tuviera minutos con regularidad.
García ya estaba decidido a dejar este verano el club de su vida en busca de un proyecto que le garantizara un papel protagonista. Tras haber marcado 30 goles en 73 partidos con el Real Madrid Castilla, su perfil como goleador está más que consolidado. La presencia de Arbeloa en el Fulham resultó decisiva, con el entrenador decidido a construir un equipo en torno a un jugador al que conoce íntimamente de su etapa juntos en la capital española.
Palacios se suma a la revolución de Londres
Palacios también llega a Londres con una reputación en alza tras una campaña estelar en la tercera categoría del fútbol español. El centrocampista ya había decidido que había llegado el momento de dejar el Castilla para ponerse a prueba en un nivel superior. Aunque recibió varias ofertas de toda Europa, la posibilidad de volver a trabajar a las órdenes de Arbeloa en la Premier League era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar.
Las estadísticas respaldan la expectación en torno a la llegada de Palacios. Terminó la pasada temporada como el segundo máximo goleador del Grupo 1 de Primera RFEF, tras firmar 16 goles y repartir cinco asistencias. Esa eficacia de cara a puerta desde el centro del campo le convierte en un activo único para el sistema de Arbeloa.
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La política estratégica de fichajes del Real Madrid
Al retener el 30 por ciento de los derechos tanto de Garcia como de Palacios, el Real Madrid se asegura obtener un beneficio sustancial de cualquier futura venta o disponer de una vía más asequible para volver a fichar a los jugadores si llegan a convertirse en talentos de talla mundial.
La salida de estas dos estrellas también señala una reestructuración más amplia en la parcela ofensiva del Madrid. Con la plantilla del primer equipo experimentando actualmente un exceso de talento ofensivo, otros nombres como Franco Mastantuono también han sido vinculados con una salida, concretamente a la Serie A.
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