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«¡Fuimos superiores!»: Luis Enrique revela los secretos tácticos de cómo el PSG desmanteló al Barcelona mientras los de Hansi Flick sufren su primera derrota de la temporada en un duelo de la Champions League
La presión alta frena la marcha del Barcelona
El Barcelona llegó a la capital francesa con una extraordinaria racha de 11 victorias consecutivas y parecía prácticamente imparable bajo las órdenes de Flick. Sin embargo, los gigantes catalanes acabaron sucumbiendo ante un Paris Saint-Germain incansable que no les permitió imponer el ritmo del partido fuera de casa.
Los locales basaron su juego en una presión intensa y recurrieron especialmente a sus atacantes para entorpecer la fluida salida de balón de los visitantes. Al impedir que el balón progresara desde las zonas más adelantadas del campo, el campeón de la Ligue 1 cortó el suministro a los principales creadores de juego del Barcelona.
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Adaptación a rivales de élite
En declaraciones a los medios tras el pitido final, Luis Enrique reconoció el formidable reto técnico que le planteó su antiguo club.
«Me lo esperaba. Fue un partido muy igualado. No puedes imaginar el nivel del Barça hasta que juegas contra él», declaró el entrenador del PSG a los periodistas después del encuentro, según recoge Mundo Deportivo. «Contra equipos de tu nivel o superior, tienes que saber adaptarte».
Pese a llevar la iniciativa desde el comienzo, admitió que su equipo tuvo que superar grandes dificultades tras el descanso. Al referirse al cambio en el desarrollo del partido, señaló: «Controlamos bien la primera parte, pero en la segunda tuvimos 10 o 15 minutos de sufrimiento».
Disciplina defensiva desde la primera línea
El punto de inflexión fue el compromiso inquebrantable de los atacantes del PSG, que actuaron como primera línea defensiva. Al elogiar ese esfuerzo colectivo, Enrique destacó cómo sus delanteros lograron neutralizar el centro del campo del Barcelona.
«Los delanteros hicieron un gran trabajo defensivo; fuimos superiores a la hora de recuperar el balón en campo contrario», valoró. «Para quitarles el balón a Lamine [Yamal], Fermin [Lopez] o Dani Olmo, las ayudas son esenciales».
Lograr una victoria europea vital ante su antiguo club le provocó sentimientos encontrados, aunque tiene totalmente claro a quién apoya ahora. Añadió: «Soy aficionado del Barça, pero soy un profesional y disfruto con las victorias del equipo».
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En defensa de la corona europea
Tras este resultado que supone toda una declaración de intenciones, los vigentes campeones han recordado con firmeza su categoría en la campaña 2026-27. Sin embargo, mantener esta intensidad defensiva constante será crucial para defender su título mientras afrontan un exigente calendario continental.
Con todas las miradas puestas en ellos, el conjunto parisino debe demostrar ahora que puede mantener este nivel de disciplina táctica. Evitar caer en la complacencia será tan importante como ejecutar su plan sobre el terreno de juego en las próximas semanas.
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