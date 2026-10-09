El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, se refirió a las especulaciones sobre Hakan Calhanoglu después de que varias informaciones en Turquía cuestionaran su ausencia de la convocatoria de la selección. El mediapunta permaneció en el centro de entrenamiento del Inter durante las tres semanas de la ventana para completar su rehabilitación.

Chivu confirmó que Calhanoglu se entrenó sin restricciones durante toda la semana y que sigue plenamente disponible para enfrentarse al Parma el sábado.

"Sé que las informaciones llegaron desde Turquía, me gustaría dejar las cosas claras", dijo Chivu a los periodistas. "Tenía un problema que le impidió ser convocado".