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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Fuerza física o magia? El dilema de Pedri preocupa a España de cara al partido contra Francia

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Francia vs España
Francia
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World Cup
Pedri
L. de la Fuente
Francia
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La mayor sorpresa en la alineación titular de España ante Bélgica en cuartos del Mundial fue ver a Pedri en el banquillo. 

Nadie esperaba la exclusión de Pedri, pieza clave en el centro del campo español.

Luis de la Fuente apostó por Fabián Ruiz, acierto inicial que corrigió en la segunda parte al incluir a Pedri.

El diario «Sport» se pregunta: ¿será titular ante Francia Fabián Ruiz o Pedri?

La duda es si De la Fuente apostará de nuevo por las cualidades físicas de Fabián, autor de un gol ante Bélgica, o si devolverá la manija del centro del campo a Pedri, a quien el técnico evitó criticar tras el duelo contra Portugal.

Pero en los partidos clave De la Fuente suele optar por un mediocampista más sólido y físico, consciente de que Francia destaca en ese aspecto. aunque su mediocampo, menos técnico que el español, se apoya en la fuerza física para alimentar el ataque de Michael Olise, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Dos opciones claras para De la Fuente

    De la Fuente tiene dos opciones claras: plantar cara a la potencia francesa con la misma fuerza o confiar en la magia y creatividad de Pedri para construir el juego.

    Un dilema que el propio técnico ha calificado como un «problema bonito» y que debe resolver antes de la semifinal.

    Como creador de juego, Dani Olmo es indiscutible.

    La otra opción sería sacrificar a Álex Baena y desplazar a Olmo a la banda izquierda, aunque De la Fuente descarta esa opción porque cree que Olmo rinde más detrás del delantero. Solo lo movería para dar entrada a Mikel Merino y ganar presencia en el área.

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