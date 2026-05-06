¡Fuerte escalada por la convocatoria! México amenaza a sus propias estrellas con la exclusión del Mundial

«Cualquier jugador que no se presente hoy a la concentración quedará excluido del Mundial», informó la federación el miércoles por la mañana (hora local). El 28 de abril, el seleccionador nacional, Javier Aguirre, convocó a 20 jugadores de la liga mexicana. El problema es que la concentración se realiza fuera del periodo oficial y en plena fase de los partidos más importantes de clubes.

Por ello, el presidente del Deportivo Guadalajara criticó a la Federación. “Los acuerdos entre clubes y la FMF solo son válidos si todas las partes los respetan”, publicó el martes por la noche en X; cinco de sus jugadores están convocados. Añadió que “he instruido a la dirección deportiva para que nuestros jugadores se presenten mañana en las instalaciones del club”.