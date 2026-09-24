«¡Fueron con todo!» Rodri revela la verdad detrás de la oferta del Real Madrid antes de fichar por el Barcelona

Rodri, nuevo centrocampista estrella del Barcelona, se sinceró sobre su dramático mercado de fichajes de verano tras la victoria de España en el Mundial. En una entrevista enEl Partidazo de COPE, el capitán de la selección confirmó que el Real Madrid hizo una ofensiva agresiva para hacerse con su fichaje.

Tras decidir dejar su anterior club después de un periodo profundamente emotivo, el jugador de 30 años se encontró valorando propuestas de algunos de los clubes más grandes de Europa.

Rodri completó un traspaso de 76,5 millones de euros al Barcelona y firmó un contrato de cuatro años.