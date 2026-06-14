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Fuera del Bernabéu... El Real Madrid protege su esencia de las artimañas del Barcelona

Fichajes
Real Madrid
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V. Munoz
C. Palacios
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Un acuerdo a tres bandas acerca al joven estrella a la Premier League

El Real Madrid ha asegurado el futuro de una de sus promesas tras los rumores de interés del Barcelona, surgidos tras su brillante actuación fuera del Bernabéu.

Se trata del extremo Víctor Muñoz, quien dejó el Castilla el pasado verano para fichar por Osasuna por cinco años.

Según AS, el Madrid mantiene una cláusula de recompra de unos 10 millones de euros.

  • Especulaciones sobre el Barcelona

    José Félix Díaz, director editorial del diario «AS», explicó la postura del Real Madrid sobre el futuro de Víctor Muñoz: «El Real Madrid ha conservado la opción de recompra por una temporada en el traspaso a tres bandas entre Osasuna, el Newcastle y Víctor Muñoz, lo que desmiente a quienes aseguraban que era un paso previo al fichaje del delantero por el Barcelona».

    Además, aclaró que el Real Madrid nunca se opuso al traspaso, respetando la decisión de Osasuna y del jugador, y que decidió no ejercer ni la opción de recompra ni el derecho de tanteo, aunque se anticipó a lo que se esperaba: la salida del rápido futbolista a la Premier League. 

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    Y añadió: «Para el jugador, que estará en el Mundial de 2026 con España, lo importante era tener minutos, y los encontrará en el Newcastle. Esa era su única preocupación tras la decisión del Real Madrid de dejar que su agente, Juanma López, y él eligieran el destino».

    Manchester United, Liverpool y otros clubes de la Premier se interesaron, pero fichar por el Newcastle siempre fue la opción más atractiva.

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  • El deseo del Barcelona de evitar el enfrentamiento con el Real Madrid

    Añadió: «El Barcelona también quiso fichar a Víctor Muñoz. De hecho, fue el primero en preguntar por su situación, pero jugador y agente descartaron competir con el Real Madrid, el club que lo formó y lanzó a la élite, factor clave en su despegue con Osasuna».

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    Además, añadió: «La directiva madrileña tenía las riendas gracias al derecho de recompra y al de tanteo, previstos en el acuerdo con Osasuna para 2025. Durante los dos meses de rumores, nunca se planteó pagar la cláusula».

  • Lo vuelve a intentar... Osasuna se interesa por Jowharti, del Real Madrid.

    El periodista español afirmó: «Osasuna, dirigido por el director deportivo Braulio Vázquez, vuelve a mirar a Valdebebas para fichar a jóvenes promesas de Castilla».

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    Confirmó que Osasuna compite con el Club Como por el fichaje del centrocampista César Palacios y también sigue al defensa Valdibenas. Estas opciones se valoran tras el éxito del fichaje de Víctor Muñoz, cuyo traspaso, de cinco millones de euros, podría triplicarse en un año.