Fuera del Bernabéu... El Real Madrid protege su esencia de las artimañas del Barcelona

José Félix Díaz, director editorial del diario «AS», explicó la postura del Real Madrid sobre el futuro de Víctor Muñoz: «El Real Madrid ha conservado la opción de recompra por una temporada en el traspaso a tres bandas entre Osasuna, el Newcastle y Víctor Muñoz, lo que desmiente a quienes aseguraban que era un paso previo al fichaje del delantero por el Barcelona».

Además, aclaró que el Real Madrid nunca se opuso al traspaso, respetando la decisión de Osasuna y del jugador, y que decidió no ejercer ni la opción de recompra ni el derecho de tanteo, aunque se anticipó a lo que se esperaba: la salida del rápido futbolista a la Premier League.

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Y añadió: «Para el jugador, que estará en el Mundial de 2026 con España, lo importante era tener minutos, y los encontrará en el Newcastle. Esa era su única preocupación tras la decisión del Real Madrid de dejar que su agente, Juanma López, y él eligieran el destino».

Manchester United, Liverpool y otros clubes de la Premier se interesaron, pero fichar por el Newcastle siempre fue la opción más atractiva.