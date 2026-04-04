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¡Fuera Arne Slot! Los aficionados del Liverpool corean el nombre de Xabi Alonso mientras los decepcionados seguidores de los Reds abandonan el estadio tras la humillante derrota en la FA Cup ante el Manchester City
Los aficionados piden la llegada de Xabi Alonso
La imagen de miles de aficionados del Liverpool dirigiéndose hacia las salidas antes del final del partido, con el equipo perdiendo por 4-0 ante el Manchester City en la FA Cup y sin oponer apenas resistencia, se convirtió en una crítica demoledora al mandato de Slot, ya que la frustración se extendió desde las redes sociales hasta las gradas, donde resonaban cánticos con el nombre de Xabi Alonso, lo que reflejaba los crecientes llamamientos para que el español sustituyera al técnico holandés, sometido a una gran presión.
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El hat-trick de Haaland agrava aún más la situación
El partido en sí fue una pesadilla de principio a fin para el equipo de Merseyside. Erling Haaland estuvo impecable y marcó un hat-trick que desmontó la defensa del Liverpool, mientras que Antoine Semenyo —un jugador que anteriormente se había relacionado con un posible fichaje por el Anfield— anotó el cuarto para sellar la goleada. La diferencia de nivel entre ambos equipos quedó patente a lo largo de los 90 minutos.
La derrota acaba de hecho con cualquier esperanza realista de conquistar un título nacional esta temporada para el Liverpool. Mientras los aficionados del City se burlaban de Slot al grito de «mañana te van a despedir», la realidad es que el puesto del entrenador nunca ha parecido más en peligro. Ante la monumental tarea de mantener a raya al vestuario y a la afición, Slot ofrecía una imagen solitaria en la banda mientras su equipo capitulaba.
- AFP
Récords indeseados y comparaciones con Rodgers
Las estadísticas que reflejan el declive del Liverpool ofrecen un panorama desolador. Según Opta, el Liverpool ha perdido ya 15 partidos en todas las competiciones esta temporada. Se trata del mayor número de derrotas en una sola campaña desde la última temporada completa de Brendan Rodgers en 2014-15, cuando perdieron 18 veces, y a Slot aún le quedan por disputar al menos nueve partidos.
El ambiente que rodea al club empieza a parecerse a los últimos días de la era Rodgers. A pesar de mantener e insistir en que Fenway Sports Group seguirá respaldando al entrenador, la falta de progresos sobre el terreno de juego hace que esa postura sea cada vez más difícil de justificar. Con el partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain también a la vuelta de la esquina, centrarse en terminar entre los cinco primeros para asegurarse la clasificación europea puede ser la única oportunidad de Slot de salvar la temporada.