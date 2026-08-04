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Fuentes: Zavier Gozo se acerca a un traspaso de 15 millones de dólares al Crystal Palace mientras la estrella del USMNT y del Real Salt Lake está cada vez más cerca de fichar por la Premier League
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Qué pasó
GOAL puede confirmar que el Palace está cerca de cerrar un acuerdo para fichar a Gozo, al que se ha vinculado durante meses con un gran salto a Europa. Gozo ya había expresado a principios de este año su deseo de mudarse a Europa y había despertado el interés de varios grandes clubes, entre ellos el Ajax y el Mónaco, además de algunos movimientos de última hora por parte de otros equipos. Sin embargo, fuentes dijeron a GOAL a principios de este año que el Real Salt Lake prefería retener a su estrella hasta el final de la temporada y solo la vendería por el precio adecuado, uno que probablemente dejaría fuera de la carrera a la mayoría de los clubes que no fueran de la Premier League. Varios estaban interesados, con el Aston Villa entre los cuatro equipos de la Premier League que fueron a por el extremo, puede confirmar GOAL .
Ese precio es finalmente de alrededor de 15 millones de dólares, y el equipo es el Palace. Fuentes cuentan a GOAL que se espera que el acuerdo quede cerrado en las próximas 24 horas y que Gozo pase reconocimiento médico con el Palace esta semana antes de su gran salto a la Premier League.
La noticia del interés del Palace en Gozo fue adelantada por The Athletic.
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¿Por qué el Crystal Palace?
El fichaje supone que el Palace, que ya cuenta en la plantilla con el habitual internacional estadounidense Chris Richards, incorpore a una de las estrellas emergentes del fútbol estadounidense. Fuentes de GOAL aseguran que el plan del club para el desarrollo de Gozo fue un factor clave para cerrar la operación.
El club también tiene un historial de desarrollo de atacantes con talento, incluidos jugadores como Wilfried Zaha, Eberechi Eze y Michael Olise, además de la reputación de ayudar a esos futbolistas a dar el siguiente paso cuando llega el momento adecuado. La esperanza ahora es que Gozo pueda ser el próximo joven atacante en causar impacto en el club londinense.
Además, el Palace jugará competición europea esta temporada después de ganar la Conference League la pasada campaña. Eso le aseguró una plaza en la Europa League esta temporada, lo que significa que el club necesitará una plantilla amplia para competir.
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La irrupción de Gozo
Gozo, que se formó en la cantera del Real Salt Lake, debutó en la MLS en octubre de 2023 y firmó su primer contrato con el RSL en febrero de 2024. Su gran oportunidad llegó en 2025, cuando el adolescente aportó cuatro goles y tres asistencias en 1.815 minutos en su primera temporada real en la MLS.
Esta temporada ha sido incluso mejor. En 16 partidos, Gozo suma seis goles y cinco asistencias, lo que le valió la selección para el All-Star Game de la semana pasada.
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¿Qué viene después?
Fuentes de GOAL aseguran que se espera que Gozo sea titular esta noche en el partido de la Leagues Cup contra Tigres, en lo que podría ser su último encuentro con el club. El Crystal Palace, que estará dirigido por el nuevo entrenador Pierre Sage, abrirá su temporada de la Premier League el 22 de agosto, cuando visite al Everton en su primer partido oficial de la campaña nacional.
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