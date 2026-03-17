AFP
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Fuentes: Ricardo Pepi, estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, está a punto de fichar por el Fulham por 42 millones de dólares
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¿Qué está pasando?
Fuentes cercanas a GOAL afirman que el acuerdo está prácticamente cerrado y que solo falta el reconocimiento médico para formalizar el traspaso. Sin embargo, gran parte de las negociaciones se llevaron a cabo durante el invierno, cuando el Fulham presionó para cerrar un acuerdo de 35 millones de dólares, incluso después de que el delantero se fracturara un brazo.
Las condiciones personales entre Pepi y el club ya se han acordado, mientras que el PSV está dispuesto a sacar provecho del delantero tras dos años consecutivos de ofertas cada vez más altas. En enero de 2025, el PSV recibió una oferta de 20,7 millones de dólares de un club de la Premier League, según informaron fuentes aGOAL en ese momento, mientras que el West Ham también presentó una oferta de cesión con opción de compra.
Pepi no sería, ni mucho menos, el primer estadounidense en jugar en el Fulham. El club cuenta actualmente con otra estrella de la selección estadounidense, Antonee Robinson, mientras que jugadores como Clint Dempsey, Brian McBride y Tim Ream también se han convertido en héroes en Craven Cottage.
La noticia del fichaje de Pepi fue publicada por primera vez por Fabrizio Romano.
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Pepi en el PSV
Pepi se ha convertido en una superestrella del PSV desde que llegó al club en 2023. Durante ese tiempo, ha marcado 39 goles en 95 partidos, a pesar de no haberse consolidado como delantero titular del PSV hasta esta temporada.
Durante la temporada 2024-25, marcó 11 goles en solo 693 minutos de la Eredivisie, mientras que sus 10 goles de esta temporada los ha marcado en 935 minutos. Además, Pepi dejó huella en la trayectoria del PSV en la Liga de Campeones, marcando tras salir desde el banquillo contra el Nápoles, el Olympiacos y el Atlético de Madrid, además de provocar un gol en propia puerta contra el Liverpool.
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La lucha por un puesto en la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
Tras quedarse fuera del Mundial de 2022 a pesar de haber sido una pieza clave en la fase de clasificación, Pepi tiene la mirada puesta en el torneo del próximo verano y sigue siendo un elemento clave en la reñida pugna por un puesto en la delantera. Ha sido convocado para la concentración de la selección estadounidense junto a Folarin Balogun y Patrick Agyemang para los amistosos de marzo contra Bélgica y Portugal, mientras que Haji Wright, ausente de la concentración por lesión, también entra en liza por un puesto en la delantera.
En total, Pepi suma 13 goles en 34 partidos con la selección estadounidense, pero en 2025 solo disputó un encuentro debido a una lesión.
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¿Y ahora qué?
Pepi y el PSV disputarán un partido más antes del parón internacional. Se enfrentarán al Telstar el domingo, antes de que Pepi ponga rumbo a Atlanta, con el PSV ya con una ventaja de 16 puntos al frente de la Eredivisie. A partir de ahí, todas las miradas se centrarán en la selección estadounidense de fútbol de cara a su partido del 28 de marzo contra Bélgica.
En cuanto al Fulham, se enfrentará al Burnley el sábado en su último partido antes del parón internacional.
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