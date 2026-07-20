Fuentes: No ha habido contacto entre el Tottenham y Lucas Bergvall, ya que los Spurs han rechazado la oferta de traspaso del Newcastle de 46 millones de libras

Este verano, Bergvall expresó a la directiva del Tottenham su inquietud por su falta de oportunidades en el centro del campo. El internacional sueco jugó 33 partidos la temporada pasada, con 11 titularidades en la Premier League, pero solo fue titular una vez tras la llegada de Roberto De Zerbi en marzo.

A partir de entonces, Bergvall solo jugó 51 minutos en los seis últimos partidos, incluidos 10 en los cuatro finales, mientras los Spurs evitaban por los pelos el descenso.

Desde entonces el club ha invertido casi 200 millones de libras en Sandro Tonali (Newcastle) y Matheus Fernández (West Ham), lo que aumentará la competencia en la medular. Sin embargo, el rechazo de la oferta del Newcastle muestra que los Spurs aún valoran al joven de 20 años.