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Fuentes: No ha habido contacto entre el Tottenham y Lucas Bergvall, ya que los Spurs han rechazado la oferta de traspaso del Newcastle de 46 millones de libras
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La situación
Este verano, Bergvall expresó a la directiva del Tottenham su inquietud por su falta de oportunidades en el centro del campo. El internacional sueco jugó 33 partidos la temporada pasada, con 11 titularidades en la Premier League, pero solo fue titular una vez tras la llegada de Roberto De Zerbi en marzo.
A partir de entonces, Bergvall solo jugó 51 minutos en los seis últimos partidos, incluidos 10 en los cuatro finales, mientras los Spurs evitaban por los pelos el descenso.
Desde entonces el club ha invertido casi 200 millones de libras en Sandro Tonali (Newcastle) y Matheus Fernández (West Ham), lo que aumentará la competencia en la medular. Sin embargo, el rechazo de la oferta del Newcastle muestra que los Spurs aún valoran al joven de 20 años.
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Últimas noticias sobre fichajes
Según fuentes de GOAL, la directiva del Tottenham y Bergvall apenas han conversado desde el final de la Premier League, sin llegar a acuerdos sobre sus inquietudes o a convencerlo de cambiar de postura.
Pese a ello, el Tottenham no quiere cederlo. Esta semana el Newcastle ofreció 46 millones de libras, rechazados por los Spurs, y el Nottingham Forest también ha mostrado interés. Bergvall tiene contrato hasta 2031, lo que fortalece la posición del club londinense en cualquier negociación.
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La trayectoria profesional de Bergvall hasta la fecha
Desde su llegada al club londinense en 2024, tras un traspaso de 8,5 millones de libras procedente del Djurgården sueco, Bergvall ha disputado 78 partidos y tiene contrato hasta 2031.
Internacionalmente, representó a Suecia en el último Mundial: debutó con una asistencia ante Túnez y se convirtió en el sueco más joven en jugar ese torneo. Participó en cuatro partidos, titular en los dos últimos. En total, suma 14 encuentros con su selección.
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¿Y ahora qué?
Bergvall se unirá a la pretemporada del Tottenham. Los Spurs debutarán el miércoles ante el MK Dons y luego viajarán para enfrentar al Auckland FC, al Sydney FC y al Chelsea en la Supercopa de Sídney. Si el club no cambia de postura o el Newcastle no mejora su oferta, Bergvall luchará por un lugar en el medio campo de De Zerbi.
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