Fuentes: la USLPA y los jugadores del Brooklyn FC celebran reuniones de emergencia ante el temor de que el club cese sus operaciones
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Las conversaciones, por dentro
Al parecer, fue la propia USLPA la que inició el diálogo después de que diversas informaciones apuntaran a que el club podría estar en dificultades por sus problemas financieros persistentes. Fuentes informan a GOAL de que los jugadores presentes participaron activamente en las conversaciones y pidieron aclaraciones sobre varios escenarios posibles, incluidos los derechos que tendrían si el equipo desaparece por completo.
Un convenio colectivo recién ratificado amplió la protección de los futbolistas que juegan en clubes que cesan sus operaciones. Ahora todos los jugadores tienen derecho a una indemnización por despido, algo que no era habitual en la liga hace apenas unos meses. Sin embargo, la cuantía de esa compensación depende del momento exacto en que desaparezca el club. También hay cuestiones más amplias sobre la vivienda, la situación laboral y los derechos de los jugadores extranjeros, todas ellas planteadas en las tensas reuniones de negociación colectiva celebradas a principios de este año.
No es una situación necesariamente nueva para la liga ni para la asociación de jugadores, que han vivido una enorme inestabilidad entre sus franquicias durante la última década. Incluso equipos de la USL Championship, actualmente la máxima categoría de la liga, han atravesado dificultades. El North Carolina FC, un habitual de la USL Championship, desapareció el pasado noviembre, un hecho que dio más urgencia a las negociaciones del convenio colectivo.
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La situación financiera, bajo examen
Las fuentes recalcaron que no hay indicios definitivos de qué rumbo tomará el club en las próximas semanas. Sin embargo, el Brooklyn FC tuvo dificultades dentro y fuera del campo este año. Solo ganó cinco partidos en su temporada inaugural. El director deportivo y gerente general Brian McBride dejó el club el 13 de noviembre, poco después de que terminara la temporada regular masculina.
El club, con sede en Coney Island, ha hecho cambios importantes en su dirección desde su creación en 2023. Su primer presidente, Max Mansfield, se incorporó al club en 2021 y se marchó en junio de 2024, antes incluso de que el equipo disputara un partido.
El Brooklyn FC no respondió a la solicitud de comentarios.
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¿Qué viene ahora?
En una entrevista concedida la semana pasada, la USL recalcó que está reforzando las normas financieras aplicables a sus clubes y que todos ellos siguen sometidos a evaluación de cara a la temporada 2027. El Corpus Christi, de la USL League One, no cumplió los requisitos financieros y cesó sus operaciones antes de la próxima temporada. El presidente de la liga, Paul McDonough, reconoció que había «otras conversaciones en curso», pero no especificó qué clubes podrían estar amenazados.
Al parecer, el equipo femenino del Brooklyn FC, que compite en la USL Super League, no corre peligro.
La final de la USL Championship entre el Louisville City y el Sacramento Republic se disputará este sábado. Está llamada a ser uno de los últimos grandes enfrentamientos de la actual máxima categoría de la liga antes de la implantación de un modelo de ascensos y descensos que incluirá la USL Premier de División I. Su lanzamiento está previsto para 2028.
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