Al parecer, fue la propia USLPA la que inició el diálogo después de que diversas informaciones apuntaran a que el club podría estar en dificultades por sus problemas financieros persistentes. Fuentes informan a GOAL de que los jugadores presentes participaron activamente en las conversaciones y pidieron aclaraciones sobre varios escenarios posibles, incluidos los derechos que tendrían si el equipo desaparece por completo.

Un convenio colectivo recién ratificado amplió la protección de los futbolistas que juegan en clubes que cesan sus operaciones. Ahora todos los jugadores tienen derecho a una indemnización por despido, algo que no era habitual en la liga hace apenas unos meses. Sin embargo, la cuantía de esa compensación depende del momento exacto en que desaparezca el club. También hay cuestiones más amplias sobre la vivienda, la situación laboral y los derechos de los jugadores extranjeros, todas ellas planteadas en las tensas reuniones de negociación colectiva celebradas a principios de este año.

No es una situación necesariamente nueva para la liga ni para la asociación de jugadores, que han vivido una enorme inestabilidad entre sus franquicias durante la última década. Incluso equipos de la USL Championship, actualmente la máxima categoría de la liga, han atravesado dificultades. El North Carolina FC, un habitual de la USL Championship, desapareció el pasado noviembre, un hecho que dio más urgencia a las negociaciones del convenio colectivo.