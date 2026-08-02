El Hull City ha acordado pagar a los Rapids una cantidad inicial de aproximadamente 17 millones de dólares, aunque el acuerdo también incluirá importantes variables. Los Rapids podrían ingresar hasta 6 millones de dólares en bonificaciones, mientras que el club también percibirá el 15 por ciento de cualquier beneficio de una futura venta del defensa.

Con este movimiento, Herrington se unirá a un Hull que regresará esta temporada a la Premier League. El club ganó el playoff de ascenso del Championship la temporada pasada, al derrotar al Middlesbrough en la final para asegurarse su plaza en la máxima categoría en esta campaña.

La noticia del traspaso de Herrington fue adelantada por The Athletic.