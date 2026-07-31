Arfsten tiene previsto viajar a Inglaterra en los próximos días para cerrar su traspaso al Middlesbrough. El club pagará una cantidad de hasta 7,5 millones de dólares, según fuentes de GOAL, una cifra que también incluye variables y bonus. Mientras tanto, el Columbus Crew se reservará un porcentaje de una futura venta.

El Middlesbrough llevaba tiempo tras Arfsten antes de cerrar el acuerdo. El club fue a por el defensa/extremo de 25 años el pasado verano, mientras que el Toulouse francés también presentó una oferta para fichar a Arfsten en 2025.

La noticia del traspaso de Arfsten fue adelantada por The Athletic.