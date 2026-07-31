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Fuentes: el carrilero del USMNT y del Columbus Crew Max Arfsten está ultimando un traspaso de 7,5 millones de dólares al Middlesbrough
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La situación
Arfsten tiene previsto viajar a Inglaterra en los próximos días para cerrar su traspaso al Middlesbrough. El club pagará una cantidad de hasta 7,5 millones de dólares, según fuentes de GOAL, una cifra que también incluye variables y bonus. Mientras tanto, el Columbus Crew se reservará un porcentaje de una futura venta.
El Middlesbrough llevaba tiempo tras Arfsten antes de cerrar el acuerdo. El club fue a por el defensa/extremo de 25 años el pasado verano, mientras que el Toulouse francés también presentó una oferta para fichar a Arfsten en 2025.
La noticia del traspaso de Arfsten fue adelantada por The Athletic.
- Icon Sportswire
Vínculos estadounidenses
Si el Boro cierra el acuerdo, Arfsten se convertiría en el tercer jugador de la USMNT en su plantilla, y los tres tienen vínculos con Columbus.
Morris se unió al club en 2024 y se ha convertido en una de las piezas más importantes del Boro, ayudando al equipo a alcanzar el playoff de ascenso la temporada pasada. Finalmente se quedaron cortos en la final, lo que aseguró su permanencia en el Championship esta temporada.
Para continuar su lucha por una plaza en la Premier League, el club cerró recientemente el fichaje de Berhalter procedente de los Vancouver Whitecaps. El contrato de Berhalter expiraba en invierno, pero el Boro pudo hacerse con sus servicios este verano por una cantidad de alrededor de 2 millones de dólares.
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La carrera de Arfsten hasta ahora
Arfsten se ha convertido en uno de los mejores carrileros de la MLS en los últimos años, lo que le valió ser elegido All-Star en cada uno de los dos últimos veranos. Elegido originalmente por el Crew en el Draft de la MLS de 2023, el ascenso de Arfsten le llevó a debutar con la USMNT en 2025. Desde entonces, ha disputado 21 partidos y formó parte de la convocatoria de la selección para el Mundial. Jugó un partido en el torneo de este verano, al salir desde el banquillo contra Bélgica.
¿Qué viene después?
El Middlesbrough se enfrentará al Espanyol el sábado en su último amistoso de pretemporada. Después, el club iniciará los partidos oficiales con un encuentro de la EFL Cup ante el Wrexham el 7 de agosto, antes de que la temporada del Championship comience el 15 de agosto contra el Lincoln City.
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