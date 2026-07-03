Desde su llegada a Londres en 2021 —primero cedido y luego fichado—, Odegaard se ha convertido en pieza clave del proyecto del Arsenal. En 2022 lo nombraron capitán tras las salidas de Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette, y desde entonces ha liderado la lucha del equipo por la Premier League.

La temporada pasada el equipo ganó la Premier League tras 22 años y llegó a la final de la Liga de Campeones, donde perdió contra el París Saint-Germain.

En total, ha jugado 234 partidos, marcado 42 goles y conquistado la Premier y el Community Shield. Además, fue elegido Jugador de la Temporada del Arsenal en 2022-23 y 2023-24.