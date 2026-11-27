Fuentes: Brooklyn FC suspenderá su actividad en 2027 y podría volver a la USL en 2028
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Incumplimiento de los requisitos de la liga
La suspensión de la actividad de Brooklyn llega después de que el club incumpliera varios requisitos financieros establecidos para que los equipos puedan competir en la USL. La liga ha aplicado sus normas financieras con más rigor durante este periodo entre temporadas, mientras prepara la puesta en marcha de un sistema de ascensos y descensos en 2028. GOAL informó inicialmente de que los jugadores y la USLPA mantuvieron conversaciones de crisis la semana pasada.
El equipo confirmó la noticia en un comunicado este viernes por la tarde:
"En cuanto al equipo masculino, Brooklyn FC no competirá en la USL Championship en 2027 mientras trabajamos para reorganizar su actividad con el objetivo de volver a competir en la USL League One en 2028", señaló el club.
Varios clubes de la USL League One han cesado su actividad esta temporada. Sin embargo, Brooklyn es el primer equipo de la Championship que deja de competir y el primero en hacerlo desde que North Carolina FC cerró a finales de 2025.
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Un equipo en dificultades
La noticia llega tras meses de dificultades para el equipo masculino. Solo ganó cinco partidos en su temporada de debut. El director deportivo y gerente general Brian McBride dejó el club el 13 de noviembre, poco después de que terminara la temporada regular del equipo masculino. El club, con sede en Coney Island, ha realizado cambios importantes en su personal directivo desde su creación en 2023. Su primer presidente, Max Mansfield, se incorporó al club en 2021 y se marchó en junio de 2024, antes incluso de que el equipo disputara un partido.
- Patrick McCormack
Una liga en transformación
La decisión de suspender la actividad llega tras un cambio profundo en la forma en que la dirección de la liga supervisa a los equipos. Las finanzas de varios clubes han estado sometidas a una estrecha vigilancia durante este periodo entre temporadas y existe la posibilidad de que otros cesen su actividad antes del próximo año.
"Mantenemos otras conversaciones y actuaremos de forma estratégica. Les diremos: 'Mirad, si no creemos que podéis ser un club viable, cuidar de los jugadores y gestionar bien el negocio, no vamos a dejaros entrar'. Y podríamos decidir excluir a dos, tres o cuatro equipos porque no creemos que cumplan los estándares que queremos alcanzar", declaró a GOAL el presidente y director ejecutivo de la USL, Paul McDonough.
Brooklyn es el cuarto club de la USL que suspende su actividad durante este periodo entre temporadas.
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Un posible regreso a la competición
Esto no supone la desaparición definitiva del equipo masculino de Brooklyn FC. La liga está abierta a que el club vuelva a competir en la USL League One en 2028 si cumple determinados requisitos financieros, según confirmaron varias fuentes. El club confirmó su intención de regresar:
"Brooklyn FC seguirá trabajando estrechamente con la USL durante los próximos meses y el regreso del club estará sujeto al cumplimiento de los requisitos de la liga", señaló.
Para entonces, la liga podría ser completamente distinta. La USL intenta poner en marcha una nueva estructura del fútbol en Estados Unidos, con tres ligas profesionales y un sistema de ascensos y descensos. Se espera que la nueva primera división, la USL Premier, cuente con 20 equipos en el plazo de una década. Habrá otros 20 en la Championship y 40 en la USL League One.
La USL y la USLPA alcanzaron a principios de este año un convenio colectivo histórico que incluía disposiciones para la nueva máxima categoría, así como mayores garantías en caso de que los clubes atraviesen problemas financieros.
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