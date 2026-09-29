Dirigiéndose a los periodistas durante su presentación como entrenador del Valencia, a Aguirre le preguntaron cómo pensaba saludar al delantero cuando sus caminos se cruzaran en España. Tapándose la boca delante de la prensa, dijo: "Voy a hacerlo así".

El exentrenador del Mallorca añadió después: "Fue una tontería. Algo del momento en la locura del Mundial, estas cosas pasan, ya está".

Reiterando que no queda ninguna animadversión entre ambos, añadió: "No le voy a dar más vueltas. Le saludé con cariño, hay una foto muy bonita, quizá le pida que me la firme para mis hijos. Ese tío habla bien español".