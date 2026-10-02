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«¡Fue una sensación abrumadora!»: John Stones se sincera sobre su «irreal» fichaje por el Inter y revela su ambición definitiva en San Siro
Aceptando el desafío en Milán
La transición de la Premier League a la Serie A representa un capítulo importante en la carrera de Stones, y el defensa no ha rehuido describir el peso de ese movimiento. Tras años de dominio abrumador en Inglaterra, durante los que levantó seis títulos de la Premier League y la Champions League dentro de un palmarés cargado de trofeos con el Manchester City, el traslado a Italia no fue solo un cambio profesional, sino también algo profundamente personal para el central.
«Sentí muchas emociones, fue una sensación abrumadora de felicidad y orgullo», dijo Stones en una entrevista con DAZN, vía TuttoMercatoWeb, al reflexionar sobre su llegada a Milán. «Estoy muy agradecido por esta oportunidad, me hace mucha ilusión estar aquí. Me describiría como una persona amable, feliz y competitiva. De niño nunca estaba quieto, siempre en movimiento, era muy activo».
- AFP
Adaptarse a un nuevo vestuario
Integrarse en una nueva plantilla siempre lleva tiempo y, pese a su condición de veterano, Stones está afrontando con cautela su nuevo entorno. Después de unirse a un equipo que la pasada temporada dominó por completo el fútbol italiano al conquistar tanto el título de la Serie A como la Coppa Italia, el defensa, conocido por su liderazgo y su presencia vocal durante su etapa a las órdenes de Pep Guardiola, está centrado ahora en construir relaciones y comprender la dinámica única de la plantilla del Inter.
«Hablo mucho en el vestuario, aunque ahora mismo estoy observando e intentando encontrar mi sitio en el grupo. El aspecto técnico que mejor manejo es el pase; en todo lo demás tengo que mejorar», admitió Stones. Gestionar las expectativas de uno de los clubes con más historia del mundo es una tarea para la que se siente bien preparado, dada su trayectoria jugando bajo los focos más intensos. Sobre las exigencias de jugar en un club del tamaño del Inter, se mostró tranquilo: «Cuando juegas, la presión siempre está ahí, es positiva. Te permite dar lo mejor de ti si la gestionas bien, y acabas acostumbrándote. Se trata de saber lo que has hecho en el pasado y durante la semana para sentirte bien en el partido».
Superar los primeros contratiempos por lesión
El inicio de Stones en Milán se ha visto algo trastocado por problemas físicos, lo que le ha impedido consolidarse con continuidad en el once inicial y le ha limitado a solo tres apariciones en la Serie A y una en la Champions League en lo que va de temporada. Actualmente está en tratamiento por una lesión muscular sufrida durante el choque contra el Udinese, una baja que se hizo notar mientras el Inter sufría en defensa en su reciente empate 2-2 contra la Roma.
«Siempre doy el 100 %, soy competitivo, me encanta ganar y lo dejo todo en el campo», señaló Stones, destacando la mentalidad que aporta a la capital italiana. «Creo que he crecido mucho como persona y como jugador. Tuve muchísimo éxito y construí muchas amistades y recuerdos en el City. Cuando marqué para el Inter en un amistoso, me pareció casi irreal. Estaba muy feliz, fue un día especial».
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Un legado construido sobre títulos
El Inter ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación de la Serie A con 13 puntos, solo por detrás del líder, la Roma, por diferencia de goles. El equipo de Cristian Chivu abrió su campaña en la Champions League con una derrota ante el Real Madrid y ahora se prepara para recibir al Parma el 10 de octubre, una vez concluido el actual parón internacional.
En última instancia, Stones está centrado en las recompensas tangibles de sus esfuerzos. «Me gustaría que los aficionados me recordaran por haberlo dado todo por el equipo, por el club y por la camiseta. Y por haber ganado».
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