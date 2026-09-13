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«Fue una mala actuación»: Alisson Becker cuestiona la mentalidad del Liverpool tras el frustrante empate sin goles ante el Fulham
Preocupación por la mentalidad en Anfield
La búsqueda del Liverpool de una tercera victoria consecutiva se frenó en seco el sábado, ya que empató con frustración ante el Fulham. Pese a dejar la portería a cero, Alisson estaba lejos de sentirse satisfecho y señaló la falta de concentración mental como la principal razón de los puntos perdidos. El portero fue sincero sobre las carencias del equipo y admitió que el rendimiento colectivo estuvo muy por debajo de los estándares que se esperan en el club.
Reflexionando sobre el resultado y sobre su propio papel en el empate, Alisson afirmó: «Es importante estar siempre preparado para ayudar al equipo, pero fue una mala actuación, en algunos momentos incluso por mi parte, pero del equipo. Colectivamente, no jugamos bien. Muchas cosas que intentamos hacer, no pudimos hacerlas bien. No pudimos presionarles bien».
«Obviamente, es un gran desafío jugar el miércoles por la noche y el sábado por la tarde, y luego tener otro partido el martes. Pero necesitamos tener la mentalidad adecuada para hacerlo y creo que hoy no fue el caso».
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Problemas tácticos y fallos en la presión
El partido dejó a un Liverpool con problemas para desarmar a un Fulham bien organizado, que se mostró cómodo bajo presión. Alisson señaló que la incapacidad del equipo para ejecutar con eficacia su plan táctico permitió que el Fulham creciera en confianza. Hubo una preocupación concreta por los riesgos asumidos con el balón, especialmente en una acción de la primera parte en la que el Liverpool estuvo cerca de regalarle un gol al Fulham tras perder la posesión muy cerca de su propia portería.
«A veces, los equipos que quieren jugar asumen algunos riesgos. A veces no sale como quieres, quizá no es el pase perfecto, quizá es demasiado arriesgado. Pero entonces lo importante es lo que haces después de eso y tienes que adaptarte. Porque si llegas al partido y preparas algo y no sale bien, ese es el desafío que tienes: qué vas a hacer en el siguiente momento en el que vas a tener el balón. Eso fue importante para mí y para el equipo, intentar hacerlo lo mejor que pudimos contra un equipo que estaba realmente bien organizado, presionando arriba», explicó Alisson.
«Con el balón tienen calidad, se sienten cómodos con el balón. Intentamos no dejarles estar cómodos con el balón, pero tienen sus cualidades. Y no creamos tantas ocasiones como esperábamos crear, como podíamos crear. Ese es el desafío que tenemos que mejorar mucho más en el próximo partido».
Cómo afrontar un calendario implacable
El empate llegó apenas unos días después de una agónica victoria sobre el Atlético de Madrid, lo que generó dudas sobre si la plantilla está empezando a notar los efectos del cansancio. Aunque Alisson reconoció el desgaste que el fútbol de máximo nivel supone para el cuerpo, se negó a utilizar el calendario como excusa por la floja actuación en Anfield. Insistió en que, si el Liverpool quiere pelear por los grandes títulos esta temporada, debe desarrollar la fortaleza necesaria para rendir con regularidad en múltiples competiciones.
"Te desgasta, pero nos recuperamos de la mejor manera que pudimos. Este es el desafío para todos los grandes equipos que compiten en todas las competiciones. Si queremos hacer algo especial esta temporada, tenemos que saber sobrellevarlo. Jugar un gran partido el miércoles por la noche, otro el sábado, luego el siguiente martes tener otro más y después otra vez el domingo. Es lo que queremos. Pero necesitas tener la mentalidad adecuada; creo que no fue el caso por lo que mostramos esta tarde. En el fondo lo tenemos, solo necesitamos sacarlo", señaló.
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Adaptándose a la vida bajo las órdenes de Andoni Iraola
A pesar del revés, Alisson habló de forma positiva sobre los progresos que se están haciendo bajo las órdenes de Iraola. La transición hacia un nuevo cuerpo técnico es un proceso en marcha, pero el guardameta confía en que se están sentando las bases para futuros éxitos. Sin embargo, advirtió de que el Liverpool no puede permitirse dejarse puntos si quiere alcanzar sus elevadas ambiciones para esta temporada.
«No es fácil. Eso también es otro desafío, cuando cambias de entrenador. Pero lo está haciendo realmente bien, nos está ayudando de muchísimas maneras. También en el día a día, preparando al equipo lo mejor que puede. Su cuerpo técnico también está ayudando a todo el mundo; además, tenemos un buen ambiente, una buena atmósfera en el campo de entrenamiento. Todo el mundo está ilusionado también con los nuevos fichajes, con la calidad que tenemos en nuestra plantilla», declaró Alisson.
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