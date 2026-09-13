La búsqueda del Liverpool de una tercera victoria consecutiva se frenó en seco el sábado, ya que empató con frustración ante el Fulham. Pese a dejar la portería a cero, Alisson estaba lejos de sentirse satisfecho y señaló la falta de concentración mental como la principal razón de los puntos perdidos. El portero fue sincero sobre las carencias del equipo y admitió que el rendimiento colectivo estuvo muy por debajo de los estándares que se esperan en el club.

Reflexionando sobre el resultado y sobre su propio papel en el empate, Alisson afirmó: «Es importante estar siempre preparado para ayudar al equipo, pero fue una mala actuación, en algunos momentos incluso por mi parte, pero del equipo. Colectivamente, no jugamos bien. Muchas cosas que intentamos hacer, no pudimos hacerlas bien. No pudimos presionarles bien».

«Obviamente, es un gran desafío jugar el miércoles por la noche y el sábado por la tarde, y luego tener otro partido el martes. Pero necesitamos tener la mentalidad adecuada para hacerlo y creo que hoy no fue el caso».