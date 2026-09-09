Haaland elogió la determinación mostrada por el Manchester City para sobreponerse a una intimidante atmósfera como local. En declaraciones a Amazon Prime, el delantero dijo: "Fue una pelea difícil, hombre contra hombre. Son un gran equipo, sinceramente son impresionantes.

"Juegan un fútbol increíble, así que enhorabuena para ellos, pero con toda la presión [sobre nosotros] teníamos que responder en el escenario más grande. Eso es lo que hicimos hoy. Creo sinceramente que controlamos la primera parte.

"Un poco incómodo cuando apretaron un poco arriba, pero creamos muchas ocasiones. Podría haber marcado fácilmente muchos más goles, pero en la segunda parte marcamos y ellos nos apretaron durante unos buenos 25 minutos, pero de nuevo conseguimos resistir y luego cerrar el partido.

"Creo que estos son los partidos que tenemos que ganar, y hemos tenido un gran inicio de temporada. En la Champions League tienes que ganar partidos porque, si no, de repente te llega toda la presión y entonces nunca sabes lo que va a pasar".