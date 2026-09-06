El entrenador del Arsenal, Arteta, deshizo en elogios hacia la capacidad de reacción de su equipo después de remontar un inicio de pesadilla para derrotar al Chelsea por 2-1 el domingo. El Arsenal se vio por detrás en el marcador a los dos minutos en el Emirates Stadium, pero los goles de Kai Havertz y Martin Odegaard aseguraron que el conjunto del norte de Londres prolongara su racha de victorias. En declaraciones a BBC Match of the Day tras el pitido final, Arteta admitió que su equipo mostró un carácter inmenso para darle la vuelta al partido bajo presión.

«No fue el inicio adecuado, pero desde luego reaccionamos de una manera increíble», explicó Arteta. «Disfruté de la forma en que competimos; asumimos riesgos, fue una alegría verlo y un partido increíble. Tienen a un gran entrenador que puede prepararles en grandes condiciones. Con la calidad que tienen, sientes que pueden crear algo de la nada en cualquier momento. Les limitamos bien. En líneas generales, fue una actuación increíble por nuestra parte».