«¡Fue un enfrentamiento!» - El exentrenador del Manchester United revela cómo Cristiano Ronaldo se enfrentó a su antiguo jefe Erik ten Hag antes de su monumental ruptura
El controvertido papel de Ronaldo bajo las órdenes de Ten Hag
Un jugador con el currículum de Ronaldo nunca iba a quedarse quieto y aceptar el hecho de que era un jugador secundario en el equipo de Ten Hag, pero esa era la realidad a la que se enfrentaba la exestrella del Real Madrid. Tras haber desplegado una táctica de alto rendimiento y presión en el Ajax, el holandés quería hacer lo mismo en Manchester, algo que nunca se le había pedido a Ronaldo. Esto provocó una relación tensa entre el jugador y el entrenador, y McClaren, que era el asistente de Ten Hag, reveló las dificultades que se escondían tras las cámaras.
McClaren: Ten Hag se mantuvo firme en su postura.
En el podcast The Good, The Bad and The Football, el exseleccionador de Inglaterra McClaren admitió que Ten Hag se negaba a ceder. Dijo: «Hubo muchas batallas en ese campo de entrenamiento. Había mucho de "todo lo que quiero que hagas es esto, esto, esto y esto". Así era el entrenamiento de Erik: "Ronnie, este es tu trabajo".
Solía decirle a Ronnie: "Todo lo que él [Ten Hag] quiere que hagas es que seas el primer presionante, que hagas una carrera, que hagas dos carreras y, tal vez, una tercera, si te apetece. Y luego, que recuperes el centro, por si ganamos el balón, y entonces podamos pasártelo.
Eso es todo lo que quiere que hagas. Si no puedes hacerlo, no jugarás. O si no lo haces, no podrás jugar. De acuerdo, o no te elegirá. Te lo digo, no te elegirá».
No es que yo crea que otras personas lo harían (ceder), y esa es la diferencia, otras personas lo harían. Pero Erik era así, no, yo lo hago, y él [Ronaldo] tiene que hacerlo, si no, no juega.
Fue una pequeña pelea. No una pelea, sino un enfrentamiento, y ¿quién iba a ganar? Erik se mantuvo firme. Creo que la mayoría de los entrenadores se adaptarían a eso, los mismos entrenadores son así. Pero él se mantuvo firme».
Ronaldo da una dura lección de realidad a su antiguo club
Tras su marcha y su posterior fichaje por el Al-Nassr de Arabia Saudí, Ronaldo volvió a criticar a su antiguo club, afirmando que su modelo actual no les permitirá competir por los grandes premios y trofeos. En el podcast Rio Ferdinand Presents , declaró: «El entrenador dice que no pueden competir para ganar la Liga y la Champions.
«Como entrenador del Manchester United, no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Liga o la Champions League. Tienes que decir mentalmente: "Escucha, quizá no tengamos ese potencial, pero no puedo decir eso. Lo vamos a intentar. Hay que intentarlo"».
Una nueva era en Manchester
Ten Hag fue finalmente despedido y sustituido por Rubén Amorim, quien también ha perdido su puesto desde entonces. Ronaldo, por su parte, ha tenido dificultades para ganar títulos en Oriente Medio, aunque el Al-Nassr está dando mucha guerra en la lucha por el título de la Liga Profesional Saudí esta temporada, a pesar de que su rival, el Al-Hilal, fichó en enero a su antiguo compañero en el Madrid, Karim Benzema.
En Old Trafford, Michael Carrick ha asumido el cargo de forma interina hasta el final de la temporada. Tal y como están las cosas, los Red Devils están en camino de clasificarse para la Liga de Campeones, a pesar de no haber disputado ninguna competición europea esta temporada.
