«Fue un dominio absoluto»: el exseleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Bob Bradley, analiza el primer partido del Mundial, reflexiona sobre su relación con Mo Salah y habla de su futuro como entrenador

Al repasar su trayectoria como entrenador, Bob Bradley recuerda una anécdota.

Su carrera lo llevó de Nueva Jersey a la selección masculina de Estados Unidos, de Egipto a la Premier League —donde se convirtió en el primer estadounidense en entrenar en la máxima categoría del fútbol inglés— y de los inicios del LAFC a varias etapas en el fútbol internacional. Pero la anécdota que recuerda no es sobre un partido o un título; es un encuentro reciente con un exjugador que entrenó al inicio de su carrera y que luego vio llegar a la cima.

«Hoy es el cumpleaños de Mo Salah», cuenta Bradley a GOAL este lunes. «Y ellos [Egipto] están a punto de enfrentarse a Bélgica en Seattle. Le envié un pequeño mensaje a Mo esta mañana, sin esperar respuesta alguna. E inmediatamente, recibí un mensaje de respuesta».

Cuando Bradley dirigía Egipto, Salah era un joven extremo del Al-Mokawloon y recibió de él su primera convocatoria. Aquella orientación inicial impulsó una carrera que luego lo convertiría en un icono mundial con el Liverpool.

“Reflexionar sobre el trabajo con él, ver lo que ha logrado y saber que compartimos una visión común de todo lo que invertimos en ello”, explica Bradley. “Me aparté pronto de su carrera y lo vi avanzar hasta llegar al Liverpool y explotar.

«Me emociona que los jugadores con los que trabajé mantengan una conexión y valoren el trabajo conjunto, y siempre me alegra verlos triunfar».

Esas conexiones alimentan su deseo de seguir entrenando. También menciona el vínculo que mantiene con los jugadores de la selección estadounidense que disputó el Mundial de 2010. A sus 68 años, Bradley sigue apasionado por guiar y desarrollar el talento.

El exseleccionador, que dirigió al Stabæk Fotball noruego en 2024, admite que quiere volver a entrenar.

«Estoy ilusionado y motivado por encontrar el próximo reto adecuado», afirma. «A lo largo de los años, he demostrado mi capacidad para involucrar a las personas que me rodean, para plantearles retos, para dirigir debates, para formar un equipo, para ayudar a desarrollar jugadores realmente buenos y para crear equipos emocionantes, divertidos y competitivos. Llevo mucho tiempo haciéndolo, y sigo creyendo que se me da muy bien; estoy deseando encontrar el próximo proyecto adecuado».

Bradley habló con GOAL en «Coaches Corner», serie mundialista que reúne a los exseleccionadores de Estados Unidos Gregg Berhalter, Bruce Arena y él mismo para ofrecer análisis tácticos y conversaciones sinceras. La serie se transmite en el canal de YouTube de FanDuel.

En la última GOAL Convo, habló de lo que le gustó de la victoria 4-1 de Estados Unidos el viernes, de lo que aún se puede mejorar y de cómo sería enfrentarse tácticamente a su hijo, Michael Bradley, en su primer año como entrenador de los New York Red Bulls.

NOTA: Las respuestas se han editado para mayor brevedad y claridad.