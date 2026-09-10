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«¡Fue un buen golpeo!»: Alexis Mac Allister lanza una seria advertencia sobre el trofeo de la Champions League tras su golazo en Anfield
Mac Allister lidera la remontada del Liverpool hacia la victoria
El Liverpool arrancó su campaña de la Champions League 2026-27 con una impresionante victoria por 2-1 y remontada ante el Atlético de Madrid en Anfield. El Liverpool se repuso al gol encajado en el minuto 17 ante Marcos Llorente, con Dominik Szoboszlai restableciendo la igualdad antes de que Alexis Mac Allister firmara en la segunda parte un tanto decisivo para el recuerdo.
El inteligente movimiento de Rio Ngumoha al espacio generó la ocasión y permitió a Mac Allister conectar un potente disparo desde 20 yardas que entró limpio junto al poste.
La victoria dio al entrenador Andoni Iraola un estreno triunfal en la nueva fase de liga europea.
- AFP
Centrocampista argentina elogia el momento oportuno y al público de Anfield
Tras el pitido final, Mac Allister expresó una enorme satisfacción por la ejecución táctica del equipo y su respuesta psicológica después de empezar por detrás en el marcador. También destacó el momento clave de los goles del Liverpool a ambos lados del descanso.
El campeón del mundo elogió a la afición de Anfield por empujar al equipo en los momentos cruciales del partido.
«Me gustó la mentalidad», afirmó Mac Allister. «Mostramos ambición, conseguimos que la afición estuviera con nosotros y eso es realmente importante cuando juegas en Anfield. Eso es lo que queremos y creo que es un paso muy positivo para nosotros».
El gol decisivo refleja la calidad y la confianza del equipo
Reflexionando sobre su técnica decisiva en el partido, Mac Allister admitió que inmediatamente se sintió confiado al disparar desde lejos. El jugador, de 27 años, subrayó que los momentos individuales de calidad deben servir a la ambición colectiva más amplia de la plantilla.
Reconoció que los primeros despistes defensivos fueron corregidos rápidamente con fases dominantes de posesión y presión.
"Fue un buen golpeo", señaló Mac Allister. "Normalmente, cuando estoy en esas posiciones me gusta tirar. Estoy contento porque me encanta marcar goles. Hoy fue un bonito gol y fue importante para el equipo".
- Crystal Pix
Grandes expectativas puestas en la campaña europea
De cara a lo que queda de torneo, Mac Allister insistió en que el Liverpool tiene la calidad y la determinación necesarias para aspirar a títulos. Sin embargo, subrayó que todos los jugadores deben estar plenamente alineados para responder a las enormes expectativas que rodean al club.
El equipo de Andoni Iraola centra ahora su atención en el viaje europeo del próximo mes para enfrentarse al conjunto austríaco LASK.
«Tenemos un equipo increíble», concluyó Mac Allister. «Tenemos calidad, tenemos ganas y tenemos todo para triunfar. Lo intentaremos, trabajaremos duro y ojalá podamos conseguir algunos títulos».
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