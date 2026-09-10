El Liverpool arrancó su campaña de la Champions League 2026-27 con una impresionante victoria por 2-1 y remontada ante el Atlético de Madrid en Anfield. El Liverpool se repuso al gol encajado en el minuto 17 ante Marcos Llorente, con Dominik Szoboszlai restableciendo la igualdad antes de que Alexis Mac Allister firmara en la segunda parte un tanto decisivo para el recuerdo.

El inteligente movimiento de Rio Ngumoha al espacio generó la ocasión y permitió a Mac Allister conectar un potente disparo desde 20 yardas que entró limpio junto al poste.

La victoria dio al entrenador Andoni Iraola un estreno triunfal en la nueva fase de liga europea.