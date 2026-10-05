De la Fuente se niega a permitir que la complacencia se instale en la concentración de España antes de su duelo de alto voltaje contra Croacia. Pese a que la selección balcánica ha atravesado cierta turbulencia en sus compromisos recientes, el seleccionador español insiste en que su calidad sigue estando fuera de toda duda en la escena mundial.

En declaraciones a los medios antes del partido, De la Fuente defendió con firmeza el pedigrí de Croacia. "Espero una Croacia como la que habíamos previsto. Para mí son una muy buena selección y en la última década han sido una de las selecciones más importantes del mundo. Lo que pasó el otro día fue un accidente, no refleja su nivel", explicó el técnico, según actualizaciones adicionales en redes sociales.

El español subrayó que el ambiente en Split será eléctrico, y señaló que, aunque la afición local será apasionada, sus jugadores se motivan de forma natural en entornos tan intensos, del mismo modo que cuando juegan en estadios como San Mamés. "Conocemos muy bien a los jugadores y sabemos qué jugadores son seleccionables para nuestro modelo. Tenemos un grupo humano fantástico y quien llega se integra de manera natural y sencilla", afirmó.