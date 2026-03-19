«Fue sobre todo Uli Hoeneß quien me convenció»: la antigua superestrella del Bayern de Múnich rechazó las ofertas del Real Madrid y del FC Barcelona

Tal y como explicó el jueves por la noche en el programa «Triple – der Hagedorn-Fussballtalk» de Sky, Ballack también recibió en su momento una oferta del Real Madrid. El entonces jugador de 25 años venía de completar una temporada excepcional con el Bayer Leverkusen, con el que se quedó a las puertas del título de liga alemán y llegó a la final de la Liga de Campeones. Esta se perdió por un desafortunado 1-2 ante el Real Madrid. Además, Ballack llevó a la selección alemana hasta la final del Mundial de 2002, que se perdió por una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Sin el centrocampista, Alemania cayó por 0-2 ante la Brasil de las superestrellas Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo.

«Por diversas razones» se decidió finalmente por el Bayern, explicó Ballack. «Fue en gran parte Uli Hoeneß quien me convenció en aquel entonces». El actual presidente de honor y entonces director deportivo del FCB quería a toda costa tener al internacional alemán en Múnich. «Yo era todavía relativamente joven y, por supuesto, influenciable», dijo Ballack, por quien el Bayern pagó seis millones de euros de traspaso al Leverkusen.

Además de los halagos de Hoeneß, otra razón importante fue que Ballack ya tenía en mente el Mundial de 2006, que se celebraría en su país. En vísperas del torneo, su mayor deseo era jugar en el club más grande de Alemania; la decisión se tomó finalmente a favor del Bayern y no en contra del Real Madrid.