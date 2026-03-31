«Fue realmente impactante»: Matthias Ginter revela la dura medida del exentrenador del BVB Peter Bosz

«Un año antes del Mundial, quería saber si tenía posibilidades de ser titular. Por eso le pedí a Michael Zorc el número de Peter Bosz», recuerda Ginter. «En aquel momento yo estaba en Rusia. Entonces él me envió un mensaje y me dijo: “Matze, lo siento. Pero él no quiere hablar contigo”. Eso me pareció muy duro».

El defensa se incorporó al BVB en 2014, al principio alternaba entre el once inicial y el banquillo y, finalmente, bajo las órdenes de Thomas Tuchel se ganó un puesto de titular como lateral derecho de la defensa de cuatro: «Quería saber cuál era mi papel. Estaba dispuesto a luchar por mi puesto y a defenderlo. Llegaron dos jugadores nuevos, faltaba un año para el Mundial; quería saber cuáles eran mis posibilidades», afirma Ginter.