En el podcast «Schwarzgelbe Runde», Ginter explicó que el entrenador neerlandés, que se hizo cargo del Borussia Dortmund en el verano de 2017 como sucesor del destituido Thomas Tuchel, rechazó rotundamente mantener una conversación personal en aquel momento.
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«Fue realmente impactante»: Matthias Ginter revela la dura medida del exentrenador del BVB Peter Bosz
«Un año antes del Mundial, quería saber si tenía posibilidades de ser titular. Por eso le pedí a Michael Zorc el número de Peter Bosz», recuerda Ginter. «En aquel momento yo estaba en Rusia. Entonces él me envió un mensaje y me dijo: “Matze, lo siento. Pero él no quiere hablar contigo”. Eso me pareció muy duro».
El defensa se incorporó al BVB en 2014, al principio alternaba entre el once inicial y el banquillo y, finalmente, bajo las órdenes de Thomas Tuchel se ganó un puesto de titular como lateral derecho de la defensa de cuatro: «Quería saber cuál era mi papel. Estaba dispuesto a luchar por mi puesto y a defenderlo. Llegaron dos jugadores nuevos, faltaba un año para el Mundial; quería saber cuáles eran mis posibilidades», afirma Ginter.
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Ginter ficha por el Gladbach tras ser descartado por el BVB
Cuando quedó claro que ya no contaba con Bosz, decidió fichar por el Borussia Mönchengladbach. Permaneció fiel al club durante un total de cinco años, antes de regresar a su país natal en el verano de 2022 para incorporarse al SC Freiburg. Allí sigue bajo contrato en la actualidad,
Sin embargo, la etapa de Bosz en Dortmund no duró mucho. Debido a la falta de éxitos, el neerlandés fue despedido tan solo cinco meses después, en diciembre de 2017, y sustituido por Peter Stöger.
Tras pasar por el Bayer 04 Leverkusen y el Olympique de Lyon, Bosz fichó por el PSV Eindhoven en 2023, donde sigue bajo contrato hasta 2028. Sus mayores éxitos son la conquista de dos ligas holandesas y dos Supercopas de Holanda.