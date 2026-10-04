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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Fue muy divertido jugar allí!»: Bukayo Saka reacciona después de que Inglaterra aplastara a Croacia en Rijeka

Inglaterra
B. Saka
Croacia
Croacia vs Inglaterra
UEFA Nations League A

El extremo de Inglaterra Bukayo Saka expresó su satisfacción después de marcar dos goles en una impresionante victoria por 7-0 sobre Croacia en la Nations League. El delantero del Arsenal elogió el planteamiento de alta intensidad de su equipo y su eficacia de cara a puerta durante la histórica victoria a domicilio.

  • Saka firma un doblete en la contundente victoria de Inglaterra

    Bukayo Saka tuvo un papel protagonista en la contundente victoria de Inglaterra por 7-0 sobre Croacia en el Grupo C de la UEFA Nations League en Rijeka. El extremo del Arsenal empujó a la red el cuarto gol de Inglaterra antes del descanso y luego aprovechó un error defensivo para marcar su segundo en la segunda parte.

    La victoria sitúa a Inglaterra con seis puntos en el Grupo C, en segunda posición por detrás de la líder España.

    Saka destacó la mentalidad despiadada de la selección desde el pitido inicial.

  • imago-sport-1084120099.jpgMark Pain

    El extremo elogia la gran moral y la pegada de cara a puerta

    Hablando después del pitido final, Saka describió el partido como enormemente disfrutable y señaló que el ritmo de Inglaterra resultó abrumador para los anfitriones. Apuntó que la combinación de una presión alta con una gran efectividad de cara a puerta marcó la diferencia definitiva.

    Los movimientos de Saka por la banda derecha abrieron una y otra vez la defensa croata.

    «Fue una noche increíble», dijo Saka a ITV Sport. «Salimos desde el principio, jugamos con mucha energía y espíritu. Fue especial y fue realmente divertido jugarlo. Jugamos con energía y hoy estuvimos muy acertados, así que eso marcó la diferencia».

  • La atacante estrella exige un cierre fuerte de la ventana internacional

    Saka subrayó que la actuación reflejó todos los valores fundamentales que Thomas Tuchel ha introducido en la dinámica de la selección nacional. Instó a sus compañeros a mantener el mismo nivel en su próximo partido.

    El extremo recalcó que Inglaterra no debe bajar su intensidad.

    «Creo que mostramos el hambre, la pasión y la calidad que tenemos», añadió Saka. «Fue una mezcla de todo lo que buscamos como selección inglesa en la actuación de esta noche. Queremos terminar con fuerza el martes por la noche».

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  • imago-sport-1084094862.jpgHANZA MEDIA

    Inglaterra gana impulso bajo la dirección de Tuchel

    Saka y Inglaterra centran ahora su atención en el partido del martes, con el objetivo de sumar otros tres puntos en el Grupo C. La victoria refuerza el poder ofensivo de Inglaterra tras los triunfos anteriores en la campaña.

    Croacia sigue colista de la clasificación del grupo con tres puntos.

    Inglaterra aspira a otra actuación contundente en su próximo partido.

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