El Tottenham ha tenido dificultades en el inicio de la nueva temporada de la Premier League y no ha logrado una victoria en sus tres primeros partidos. Sin embargo, Fernandes insiste en que el ambiente sigue siendo positivo.

En una entrevista con Sky Sports, el portugués explicó que De Zerbi desempeñó un papel crucial en su traspaso de 85 millones de libras desde el West Ham. La visión del entrenador convenció al centrocampista de que el proyecto del club del norte de Londres encajaba perfectamente con él.

"Hablé con el míster y fue la clave para esta decisión", declaró Fernandes. "Habló conmigo, habló con mi padre, habló con mi madre. Así que no se trataba solo de mí, se trataba de la gente que me rodea".