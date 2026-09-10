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«Fue la clave»: Matheus Fernandes revela la influencia de Roberto De Zerbi en el traspaso de 85 millones de libras al Tottenham
El factor De Zerbi detrás de un traspaso millonario
El Tottenham ha tenido dificultades en el inicio de la nueva temporada de la Premier League y no ha logrado una victoria en sus tres primeros partidos. Sin embargo, Fernandes insiste en que el ambiente sigue siendo positivo.
En una entrevista con Sky Sports, el portugués explicó que De Zerbi desempeñó un papel crucial en su traspaso de 85 millones de libras desde el West Ham. La visión del entrenador convenció al centrocampista de que el proyecto del club del norte de Londres encajaba perfectamente con él.
"Hablé con el míster y fue la clave para esta decisión", declaró Fernandes. "Habló conmigo, habló con mi padre, habló con mi madre. Así que no se trataba solo de mí, se trataba de la gente que me rodea".
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Pasión y atractivo táctico
Fernandes quedó profundamente impresionado por la energía que De Zerbi aporta al club. El centrocampista señaló que la pasión del entrenador es evidente tanto dentro como fuera del campo. «Se nota cuando hablas con él, la energía, la pasión por el fútbol», añadió Fernandes.
«El primer día de la pretemporada, me reuní con él y estaba muy feliz. Yo también estaba muy feliz por jugar para él. Le dije: “Mira, elegí al Tottenham porque una de las partes más importantes eras tú”». Fernandes también destacó que el sistema táctico empleado por De Zerbi le resulta muy atractivo, lo que fue otro factor importante en su decisión.
La calidad de la plantilla y el efecto ketchup
A pesar de que el Tottenham solo suma un punto hasta ahora, Fernandes cree que jugar junto a mejores jugadores elevará su propio rendimiento. Está convencido de que la plantilla tiene la calidad necesaria para luchar por títulos. «Si miras la plantilla, es un gran equipo con grandes jugadores, jugadores importantes, jugadores con experiencia, jugadores con mucha calidad. Así que, cuando juegas con mejores jugadores, creo que juegas mejor», insistió Fernandes. Al abordar el actual mal momento, comparó su situación con una famosa analogía futbolística. «Sabes que necesitas tomarte un tiempo para aprender los tiempos, todo lo táctico, y cuando llegas ahí, es como el ketchup. Empieza a salir de golpe».
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¿Qué le espera ahora al Tottenham?
El Tottenham buscará ahora lograr su primera victoria en la Premier League de la temporada cuando reciba al Everton el sábado. Fernandes y sus compañeros entienden la importancia de mantener la calma durante este periodo de transición. Sumar tres puntos este fin de semana podría servir como el catalizador que necesitan para poner en marcha su campaña y empezar a competir en la parte alta de la tabla.
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