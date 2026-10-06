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«Fue increíble»: Leny Yoro saborea su debut con la absoluta de Francia mientras Zinedine Zidane elogia al defensa del Manchester United
Un joven disfruta de un memorable estreno internacional
Yoro, central del United, celebró su debut con la absoluta de Francia con una actuación notable en la victoria por 4-1, tras remontar, sobre Bélgica en el Stade de France. El jugador de 20 años, que fue titular junto al defensa del Chelsea Maxence Lacroix después de haberse quedado sin jugar en los tres partidos anteriores, estuvo a la altura del reto. Tras empezar por detrás en el marcador por el gol inicial de Dodi Lukebakio, firmó un registro impecable al ganar sus nueve duelos y logró atar en corto al experimentado delantero Romelu Lukaku.
- ABACAPRESS
La debutante saborea una ocasión histórica
Una progresión constante a través de las categorías inferiores de la selección culminó en una oportunidad inolvidable para que el talentoso joven mostrara sus credenciales ante el público parisino.
Hablando con la cadena francesa Canal+ Foot después del partido sobre una noche trascendental presenciada por su familia, Yoro dijo: «Sinceramente, no creo que pudiera haber pedido nada mejor. Un partido en casa contra Bélgica, con mi familia allí. Además, fue un partido realmente muy bueno.
»Por supuesto, habríamos esperado dejar la portería a cero, pero ganamos, así que no nos vamos a quejar. Fue increíble».
El entrenador elogia la sólida actuación defensiva
La disciplina y la templanza en defensa de la joven promesa de Old Trafford sentaron las bases del devastador arreón de cuatro goles de Francia en los compases finales. Al reflexionar sobre la rápida adaptación del exdefensa del Lille en su debut con la absoluta, Zidane se deshizo en elogios en su rueda de prensa posterior al partido y afirmó: "Hoy ha hecho un gran partido. Estoy muy contento por él. Cumplió muy bien con su papel."
- Getty Images Sport
Los líderes invictos mantienen su imponente impulso
Una victoria de peso en París consolida a Francia en lo más alto del Grupo A de la Nations League, con 10 puntos en cuatro partidos, y prolonga su inicio invicto con Zidane. Tras ganar una confianza de enorme valor durante esta ventana internacional, Yoro regresa ahora a Carrington mientras el Manchester United afronta un implacable calendario de la Premier League. Trasladar esa serenidad internacional a su rendimiento en el club será vital si el joven defensa quiere afianzarse de forma permanente en el once titular de la zaga del Manchester United.
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