El portero noruego Örjan Nyland corrió hacia el árbitro francés Clement Turpin tras el 1-1 de Inglaterra y señaló hacia arriba, pero fue en vano.
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¿Fue ilegal el gol del empate de Inglaterra? Gran revuelo por el tanto de Jude Bellingham en los cuartos de final del Mundial contra Noruega
El balón tocó el soporte de una Sky-Cam antes de entrar en la portería, lo que generó confusión en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra. Aun así, el gol de Bellingham en el tiempo añadido de la primera parte subió al marcador.
Tras un saque de puerta, el balón rozó la cuerda y, poco después, llegó el empate. El exárbitro de la FIFA Mark Clattenburg considera que el VAR debió intervenir y revisar la jugada.
¿Fue ilegal el gol de Jude Bellingham? La FIFA lo desmiente
«Si el balón toca un objeto fuera del terreno de juego, hay que parar el partido», declaró el inglés de 51 años en FOX. Sin embargo, el árbitro Turpin no se percató de la jugada.
Durante el encuentro, la FIFA aclaró que el sensor del balón no registró ningún «latido», por lo que no hay pruebas de que tocara el cable y se desviara.
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