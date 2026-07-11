El balón tocó el soporte de una Sky-Cam antes de entrar en la portería, lo que generó confusión en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra. Aun así, el gol de Bellingham en el tiempo añadido de la primera parte subió al marcador.

Tras un saque de puerta, el balón rozó la cuerda y, poco después, llegó el empate. El exárbitro de la FIFA Mark Clattenburg considera que el VAR debió intervenir y revisar la jugada.