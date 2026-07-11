Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Jude BellinghamGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¿Fue ilegal el gol del empate de Inglaterra? Gran revuelo por el tanto de Jude Bellingham en cuartos del Mundial contra Noruega

World Cup
J. Bellingham
Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra

El gol del empate provisional de Jude Bellingham en los cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra ha generado gran debate.

El portero noruego Örjan Nyland corrió hacia el árbitro francés Clement Turpin tras el 1-1 de Inglaterra y señaló hacia arriba, pero fue en vano.

  • El balón tocó el cable de una Sky-Cam antes de entrar, lo que generó confusión en el Noruega-Inglaterra de cuartos del Mundial. Aun así, el gol de Bellingham en el añadido de la primera parte subió al marcador.

    Tras un saque de puerta, el balón rozó la cuerda y, poco después, llegó el empate. El exárbitro de la FIFA Mark Clattenburg considera que el VAR debió intervenir y revisar la jugada.

    «Si el balón toca un objeto que no forma parte del terreno de juego, hay que interrumpir el partido», declaró el inglés de 51 años en FOX. Sin embargo, el árbitro Turpin no se percató de la jugada.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google