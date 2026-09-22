Getty Images Sport
Traducido por
«Fue horrible»: Luis de la Fuente revela escenas traumáticas en el vestuario como el momento «más duro» de su etapa al frente de España tras el devastador golpe de la lesión del Barcelona
Los campeones del mundo vuelven a la acción
Ha llegado el primer parón internacional de la temporada, con la vigente campeona del mundo, España, centrada ahora en la UEFA Nations League. Un importante contingente de jugadores del Barcelona estará con La Roja en su intento por dar continuidad a su monumental éxito reciente en el escenario global.
A pesar del gran momento que atraviesa el equipo y de afrontar estos partidos con una confianza total, la previa dejó un momento de profunda reflexión. Cuando los medios le preguntaron por el periodo más difícil desde que asumió el control de la selección, De la Fuente no señaló sus triunfos recientes. En su lugar, el seleccionador español destacó la lesión de larga duración sufrida por el centrocampista del Barcelona Gavi, un incidente que afectó temporalmente a la moral del grupo y dejó una huella duradera en la concentración.
- AFP
De la Fuente recuerda escenas en el vestuario
En declaraciones a COPE, De la Fuente no se contuvo al recordar las secuelas emocionales del grave contratiempo del centrocampista. Subrayó hasta qué punto la plantilla sintió la pérdida.
«La lesión de Gavi fue un momento duro para todo el mundo», reveló el seleccionador español. «Teníamos una sensación de dolor derivada de un accidente, de perder a una persona querida para nosotros».
El técnico, de 63 años, arrojó después luz sobre lo ocurrido a puerta cerrada y describió a una plantilla angustiada arropando a su compañero afectado.
«Si hubierais visto la reacción de los jugadores en el vestuario, fue espantosa», añadió De la Fuente. «Todo el mundo le abrazaba y le apoyaba. Fue increíblemente emotivo».
Una feroz lucha por los minutos en el Barcelona
Aunque el jugador de 22 años completó con éxito su rehabilitación y ha regresado a los terrenos de juego, su situación actual a nivel de club presenta un nuevo conjunto de desafíos. Gavi está teniendo dificultades para asegurarse minutos con regularidad bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick, en gran parte debido a la intensa competencia por un puesto dentro de la plantilla del Barcelona.
El gigante catalán cuenta con un centro del campo repleto de talento, con Pedri firmemente asentado como titular indiscutible y la llegada veraniega de Rodri añadiendo aún más calidad a la plantilla. Además, el impresionante estado de forma de Fermin Lopez y Dani Olmo ha limitado gravemente las oportunidades de Gavi, reduciendo al combativo internacional español a fugaces apariciones.
- NurPhoto
Superar los contratiempos para recuperar su sitio
A medida que avanza la temporada, Gavi afronta una batalla cuesta arriba para volver a hacerse un hueco en el once inicial de Flick. Gestionar el impacto persistente de su lesión de rodilla inicial de 2023 y un posterior contratiempo la temporada pasada hace que la falta de minutos sea un obstáculo frustrante, pero inevitable.
El centrocampista debe ahora aprovechar cada minuto del que disponga para demostrar su valía en una plantilla muy cargada. Su prioridad inmediata será encadenar actuaciones consistentes y recuperar de verdad el ritmo de competición en el Camp Nou. Hacerlo es esencial no solo para relanzar su carrera en el club, sino también para asegurarse de recuperar su estatus como figura central en la imparable selección española de De la Fuente.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias