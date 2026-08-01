En su cuenta de Instagram, Romario expresó su dolor por el fallecimiento del icónico defensa, al tiempo que recordaba sus feroces batallas sobre el césped: "Amigos, hoy el fútbol se despertó mucho más triste con la muerte de Franco Baresi.

"Cuando jugaba en el PSV Eindhoven, me enfrenté dos veces al Milan, y ya podía decir que Baresi era increíble. Luego nos volvimos a encontrar en la final del Mundial de 1994, uno de los partidos más importantes de nuestras vidas".

El exdelantero del Barcelona, que sufrió una derrota por 4-0 contra el Milan en la final de la Copa de Europa de 1994 mientras Baresi estaba sancionado, pasó a dedicar el elogio definitivo a la leyenda italiana: "Puedo decirlo sin una sola duda: fue el jugador más duro al que me enfrenté en mi carrera".



