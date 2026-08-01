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Adhe Makayasa

Traducido por

«Fue el jugador más duro al que me enfrenté»: Romário rinde homenaje a la leyenda del AC Milan y de Italia Franco Baresi

Romario
F. Baresi
Brazil
Italia

El icono brasileño Romario ha rendido un sentido homenaje a Franco Baresi tras la muerte del legendario defensa del AC Milan a los 66 años. El campeón del mundo elogió a su antiguo rival como el rival más duro al que se enfrentó en toda su ilustre carrera, recordando sus memorables batallas en los mayores escenarios del fútbol mundial.

  • Romário llora la pérdida de un icono defensivo

    El mundo del fútbol está de luto tras la muerte de la leyenda del Milan y de Italia Baresi a los 66 años después de una lucha contra el cáncer. El exdelantero de Brasil Romario compartió un emotivo homenaje para recordar al legendario defensa, que fue un rival formidable tanto a nivel de clubes como internacional. Su enfrentamiento más icónico llegó en la final del Mundial de 1994 en Pasadena, cuando Baresi regresó milagrosamente apenas tres semanas después de someterse a una operación de menisco.

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  • Una leyenda de Brasil recuerda a un rival

    En su cuenta de Instagram, Romario expresó su dolor por el fallecimiento del icónico defensa, al tiempo que recordaba sus feroces batallas sobre el césped: "Amigos, hoy el fútbol se despertó mucho más triste con la muerte de Franco Baresi.

    "Cuando jugaba en el PSV Eindhoven, me enfrenté dos veces al Milan, y ya podía decir que Baresi era increíble. Luego nos volvimos a encontrar en la final del Mundial de 1994, uno de los partidos más importantes de nuestras vidas".

    El exdelantero del Barcelona, que sufrió una derrota por 4-0 contra el Milan en la final de la Copa de Europa de 1994 mientras Baresi estaba sancionado, pasó a dedicar el elogio definitivo a la leyenda italiana: "Puedo decirlo sin una sola duda: fue el jugador más duro al que me enfrenté en mi carrera".


  • Baresi dejó un legado imborrable

    Baresi pasó toda su carrera sénior, de 20 años, en el Milan, con el que ganó tres títulos de la Liga de Campeones y seis campeonatos de la Serie A antes de colgar las botas.

    Más allá de sus enfrentamientos oficiales, la admiración de Romario por el icónico defensa le llevó a participar en el partido homenaje de Baresi en San Siro: «En 1997 tuve el honor de participar en su partido de despedida. ¡Ese tipo estaba a otro nivel! Fue un símbolo del Milan y de la selección de Italia. Uno de los mejores defensas de la historia».

    El ganador del Mundial de 1994 concluyó su sentido mensaje ofreciendo sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Baresi: «Le envío mi respeto por todo lo que hizo por el fútbol, y mi cariño a su familia y amigos. Que Dios lo reciba en paz. Gracias, Baresi».

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  • FBL-TOYOTA CUP-MILANAFP

    El mundo del fútbol rinde homenaje a Baresi

    El fallecimiento de Baresi ha desencadenado una ola mundial de homenajes por parte de clubes, jugadores y figuras destacadas del deporte para honrar su legado imperecedero. Se espera que el Milan rinda homenajes especiales en sus próximos partidos nacionales y europeos para conmemorar a su icónico ex capitán. La maestría táctica y el liderazgo de Baresi perdurarán para siempre como el modelo de referencia para generaciones de centrales modernos.