dts Nachrichtenagentur
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«¡Frustrante y doloroso!»: Gregor Kobel da la voz de alarma tras el atasco del Borussia Dortmund en el campo del Union Berlin
El Dortmund, frenado en un empate de gran exigencia física en Berlín
El Borussia Dortmund no pasó del empate sin goles ante un Union Berlin correoso en el Stadion An der Alten Forsterei, en la sexta jornada de la Bundesliga. Fue el primer empate entre ambos clubes en un enfrentamiento que hasta entonces siempre había tenido un ganador y al menos un gol.
El entrenador Niko Kovac respondió a la decepción europea de entre semana ante el Bodo/Glimt con cinco cambios en su once inicial: devolvió la titularidad a Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri y Serhou Guirassy.
Pese a imponerse en el 56 % de los duelos en un partido muy físico, al BVB le costó generar ocasiones claras.
- Getty Images Sport
Kobel critica la falta de peligro de cara a gol
El portero del Dortmund, Gregor Kobel, fue contundente al valorar el rendimiento ofensivo del equipo y admitió que no presionaron lo suficiente el área del conjunto local. «No hicimos lo suficiente para crear más problemas a nuestros rivales, presionarlos, adentrarnos más en su campo o amenazar su portería de vez en cuando», declaró Kobel.
«En definitiva, eso es lo que nos faltó hoy», añadió el guardameta suizo.
«Al final, te quedas con un empate sin goles, lo cual es frustrante y doloroso».
Anton pide paciencia con la joven plantilla
El defensa Waldemar Anton coincidió con Kobel en que el equipo debe tomar mejores decisiones en el último tercio del campo, pero pidió calma mientras el grupo sigue creciendo a las órdenes de Kovac. «Ahora mismo hay cosas que no estamos haciendo bien en el último tercio. Simplemente tomamos decisiones equivocadas», señaló Anton en la zona mixta.
«Tenemos que mantener la calma. Como he dicho, somos un equipo joven. Superaremos esto y lo haremos aún mejor de aquí en adelante».
«Tenemos que luchar y trabajar duro para volver al buen camino», añadió. «Ese poco de suerte que nos falta en el último tercio es algo que hay que ganarse».
- AFP
El BVB busca solucionar sus problemas en la toma de decisiones
El BVB generó ocasiones en la segunda parte por medio de Maxi Beier y Guirassy, pero no logró marcar el gol de la victoria ante el disciplinado bloque defensivo del Union Berlin. Para empeorar las cosas, Konstantinos Karetsas, que había entrado como suplente, sufrió una lesión de tobillo en los últimos minutos del partido.
Los hombres de Kovac tratarán de mejorar su falta de eficacia en el último tercio durante los entrenamientos de los próximos días.
El Borussia Dortmund debe recuperar pronto su acierto de cara a portería mientras se prepara para sus próximos compromisos nacionales y europeos.
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