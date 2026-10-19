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TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BODO GLIMT-DORTMUNDAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Frode Thomassen (consejero delegado del Bodo/Glimt): «Nuestro clima es un arma. Inter, Roma y Napoli: los equipos italianos ya nos respetan. Sjøvold será una estrella»

SSC Nápoles
Bodoe/Glimt
Inter Milán
Roma
Liga de Campeones
Serie A
SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt

El consejero delegado del club noruego ha explicado el proyecto que está llevando al Bodo a convertirse en una gran realidad europea.

Hace apenas 6 años, pocos habrían hablado del Bodo/Glimt como un club importante del fútbol europeo. Hoy, 6 años después, el proyecto del club noruego se ha ganado el respeto de todos y se prepara para vivir otra noche europea frente al fútbol italiano, esta vez contra el Napoli en la fase de liga de la Champions League.


Para hablar del proyecto del Bodo/Glimt, su CEO, Frode Thomassen, participó en una mesa redonda con varios medios italianos. Desde el secreto de la relación con los jugadores hasta el nuevo estadio y la próxima gran promesa del club, estas son sus respuestas.


  • Bjorn Mannsverk y los pilotos de los F-16 para el cambio de rumbo del grupo

    «Nuestros chicos rendían muy bien en los ejercicios y los entrenamientos, pero tenían algunos problemas en los partidos. El responsable del equipo de entonces (que hoy es el director deportivo, n. de la r.) tenía, por casualidad, amigos que trabajaban con los pilotos de cazas F-16 en Bodø, entre ellos Bjørn Mannsverk.

    Contamos con Bjørn para que empezara a trabajar con uno o dos jugadores, y eso tuvo un efecto positivo. La noticia corrió por el vestuario, más jugadores empezaron a trabajar con él y, al final, lo convertimos en un sistema. Lo defino como un "constructor de cultura" más que como un preparador mental, porque este club se centra mucho en la mentalidad de nuestra gente, en nuestros valores y en nuestra forma de trabajar.

    Entre 2020 y 2021, establecimos una estrategia con la que dejamos explícitamente de trabajar en los objetivos y los resultados para centrarnos por completo en el rendimiento, en nuestros pensamientos y en cómo afrontamos los desafíos».

  • 10 capitanes en la plantilla

    «También tenemos 10 capitanes en la plantilla que deciden entre ellos quién será el capitán para partidos concretos, como nuestro próximo encuentro contra el Napoli. Abordamos la comunicación de forma directa y nos centramos en una mentalidad compartida en torno a la cultura y los valores de todo el club. Todavía no sé quién será el capitán contra el Napoli; lo elegirán ellos»

  • UN PROYECTO QUE NO SE PUEDE REPLICAR EN ITALIA

    «¿Proyecto replicable? Nuestro plan estratégico se llama "Our Way" (Nuestro modo, n. de la r.). Cada club debe comprender su propio contexto, que es único. El Bodø/Glimt está al norte del círculo polar ártico, a 10 horas en coche de la ciudad más cercana al norte y a 10 horas en coche de la gran ciudad más cercana al sur. Bodø es un pequeño pueblo pesquero de apenas 43.000 habitantes. Para nosotros, el fútbol es pasión y mejora de nuestro rendimiento cada día. Tienes que ir a trabajar como jugador, entrenador o CEO y dedicar todo tu esfuerzo a ser mejor mañana de lo que eres hoy.

    Ese impulso constante de mejorar nuestra práctica paso a paso es la forma más sencilla de explicar nuestro éxito en los últimos seis años, en los que pasamos de la Conference League a la Europa League y, finalmente, a clasificarnos para la Champions League. Requiere cohesión, fidelidad a una forma de pensar y un alto nivel de exigencia, algo que puede lograrse en cualquier parte del mundo si se consigue que todo el grupo se comunique y piense de la misma manera».

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  • EL CLIMA ES UN ARMA

    «Bodø es, en efecto, un lugar especial y, aunque estamos construyendo un nuevo estadio para el próximo otoño, sabemos que los equipos visitantes se enfrentan a dificultades aquí. Hay que aceptar las condiciones que se encuentran. Conocemos el contexto en el que jugamos.

    Grandes equipos como la Roma u otros que vienen aquí a veces no se adaptan; puede que no entrenen en el campo el día anterior o que se quejen del césped artificial. El césped artificial moderno es, en realidad, muy bueno, pero los equipos tienen dificultades si no se preparan adecuadamente.

    Intentamos mitigar las desventajas de los partidos fuera de casa viajando con dos días de antelación y llevando a nuestro chef para controlar nuestro entorno, como hicimos cuando viajamos estos días a Nápoles. Todo buen equipo debería ser capaz de aceptar el contexto en el que juega y adaptarse a él»

  • ¿CHAMPIONS? NO TENEMOS LÍMITES

    «No creo que tengamos límites. Nuestros recursos crecen al mismo tiempo que nuestros buenos resultados. Antes, una de nuestras limitaciones era el estadio, pero estamos construyendo uno nuevo para 2027. La realidad es que los clubes más grandes de las cinco principales ligas cuentan con enormes recursos económicos, así que no podemos competir con ellos en ese aspecto. Sin embargo, nuestro camino no tiene que ver con el dinero, sino con la pasión, nuestra forma de entrenar y el esfuerzo que ponemos. Si afrontas los desafíos con la mentalidad adecuada, incluso ante clubes enormes, puedes rendir magníficamente y sumar puntos.

    Si consigues retener a los jugadores y a los entrenadores, y sigues trabajando y mejorando, entonces... ¡Si crees que hay un límite a lo que puedes lograr, un club como el nuestro podría incluso cerrar sus puertas!

    El año pasado estuvimos muy cerca de llegar a cuartos de final de la Champions League. Creo que hace cinco años alguien habría dicho que algo así era imposible para un club como el nuestro. Entonces, ¿por qué no iba a ser posible llegar a cuartos? Y si llegas a cuartos, con mucho trabajo puedes alcanzar las semifinales. Si trabajas aún más duro, con una pizca de suerte, podrías incluso llegar a la final de la Champions League»

  • LOS JUGADORES, ¿QUIÉN ESTÁ LISTO PARA UN GRANDE?

    «¿Quién está para jugar en un grande? ¡Espero que muchos de ellos! Espero que les guste trabajar y jugar en el Bodø/Glimt, porque somos un club que es una familia y la forma en que estamos juntos y alcanzamos nuestros objetivos significa mucho para nuestros jugadores.

    En los últimos meses, Fredrik Sjøvold, nuestro lateral derecho (del que la gente no escribe mucho o al que no presta demasiada atención), fue convocado con la selección en el último parón. Está creciendo mucho y creo que llegará lejos. Pero, por supuesto, también están Patrick, Jens Petter Hauge (a quien conocéis bien por su paso por Italia), Fredrik Bjørkan... Tenemos muchos jugadores de altísimo nivel en este momento. Pero recordad mis palabras: Fredrik Sjøvold será una estrella brillante dentro de unos años».

  • El Napoli y el respeto de los clubes italianos

    «Al ir a Nápoles, sabemos bien que probablemente nos encontraremos con jugadores mejores que los nuestros a nivel individual. Pero debemos ser un equipo fuerte, creer en nuestra forma de jugar y en cómo trabajamos juntos. Esperamos poder rendir a un nivel que nos permita competir contra el Napoli.

    Creo que hemos conseguido algo importante y que hemos jugado bien contra los clubes italianos, pero no creo que nos teman. Hemos llegado a un punto en la historia de nuestro club en el que los equipos que se enfrentan a nosotros nos respetan. No creo que un club como el Napoli nos tema, pero probablemente nos respetará y se preparará bien.

    Durante los primeros años, la gente simplemente pensaba: "¿Dónde está Bodø? ¿Qué clase de club es este?". En los últimos seis años, creo que quienes trabajan en el fútbol han llegado a conocer nuestro club y nuestra forma de jugar. Es un gran equipo, con grandes jugadores a nivel individual, y si no se preparan como es debido, tenemos la posibilidad de ofrecer una buena actuación y llevarnos puntos. Pero me imagino que el Napoli estará bien preparado para el partido».



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