Frenkie de Jong sufre una lesión ligamentaria en la rodilla y admite que jugó con dolor en el Mundial

De Jong, fichado del Ajax en 2019 por 75 millones de euros, ha conquistado tres Ligas, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España con el Barcelona. Ante las dudas sobre su compromiso, respondió a las críticas. «Normalmente no presto atención a lo que se escribe sobre mí, pero últimamente ha habido mucha especulación sobre mi lesión y mi situación en el Barcelona», explicó el centrocampista en un mensaje a la afición.

Y añadió: «Me molesta que la gente cuestione mi relación y mi compromiso con el club con noticias falsas. El fútbol lo es todo para mí y siempre lo he dado todo por el Barcelona y por mi país, y por eso quiero compartir lo que ha sucedido. Me tomo muy en serio mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo. Pero, a veces, hay cosas que no se pueden controlar y esta lesión es una de ellas».