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Frenkie de Jong sufre una lesión ligamentaria en la rodilla y admite que jugó con dolor en el Mundial
Diagnóstico grave para el centrocampista holandés
El Barcelona ha confirmado que De Jong sufrió una rotura del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá de baja varias semanas. La noticia golpea al equipo de Hansi Flick, que se prepara para la próxima temporada sin su motor creativo. Aunque la lesión es grave, De Jong descartó por ahora la cirugía y optó por un tratamiento conservador.
En las dos últimas temporadas ha encadenado lesiones: un tobillo problemático le hizo perderse la Eurocopa y, en 2025-26, una rotura muscular le mantuvo de baja casi dos meses entre febrero y abril.
- AFP
De Jong juega a pesar del dolor que le causa el Mundial
De Jong explicó que su problema empezó en el Mundial, donde jugó cuatro partidos antes de que Holanda cayera en octavos ante Marruecos en los penaltis. «Me lesioné la rodilla en el torneo. Los médicos dijeron que era leve y que no empeoraría si seguía jugando», afirmó. «El único inconveniente era jugar con un poco de dolor, pero a lo largo de mi carrera he hecho todo lo necesario para ayudar al equipo, a mi club y a mi país».
Sin embargo, al regresar al club se realizaron pruebas más exhaustivas que mostraron la gravedad real. «Durante las vacaciones volví a Barcelona para someterme a más pruebas. Estas revelaron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Por suerte, no es necesaria una intervención quirúrgica y estoy totalmente centrado en recuperarme y volver al terreno de juego lo antes posible», añadió.
Compromiso con Barcelona y los Países Bajos
De Jong, fichado del Ajax en 2019 por 75 millones de euros, ha conquistado tres Ligas, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España con el Barcelona. Ante las dudas sobre su compromiso, respondió a las críticas. «Normalmente no presto atención a lo que se escribe sobre mí, pero últimamente ha habido mucha especulación sobre mi lesión y mi situación en el Barcelona», explicó el centrocampista en un mensaje a la afición.
Y añadió: «Me molesta que la gente cuestione mi relación y mi compromiso con el club con noticias falsas. El fútbol lo es todo para mí y siempre lo he dado todo por el Barcelona y por mi país, y por eso quiero compartir lo que ha sucedido. Me tomo muy en serio mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo. Pero, a veces, hay cosas que no se pueden controlar y esta lesión es una de ellas».
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Con la mirada puesta en la recuperación
A pesar de las dificultades actuales, De Jong se mantiene optimista sobre su futuro en el Camp Nou y su papel en la selección holandesa. «Jugar en el Barcelona y en la selección me llena de orgullo y mi compromiso con ambos nunca cambiará. Seguiré dándolo todo por el escudo, mis compañeros y la afición», añadió, antes de concluir con un mensaje de agradecimiento: «Aún quedan muchos momentos por vivir y retos que quiero que superemos juntos. Gracias por el apoyo. Estoy deseando volver».
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