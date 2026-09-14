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¿Frenarán Cole Palmer y Morgan Rogers el desarrollo de Estevao? Una exestrella del Chelsea explica por qué el joven prodigio brasileño aún puede prosperar en el nuevo sistema
Messinho generó mucha expectación en el Chelsea
Tras cumplir 18 años en el verano de 2025, Estevao, a quien se ha apodado «Messinho» (pequeño Messi), completó un traspaso de alto perfil al oeste de Londres desde Palmeiras. Llegó en medio de una gran expectación, y se consideraba que el veloz joven estaba llamado a ser la próxima gran superestrella sudamericana.
Alguna lesión aislada alteró su temporada de debut en Inglaterra y frustró sus sueños de disputar el Mundial con su selección, pero firmó ocho goles en 36 partidos y los aficionados del Chelsea no tardaron en encariñarse con el habilidoso delantero.
- Getty
El Chelsea jugando con dos mediapuntas y sin extremos
Se esperaba que en 2026-27 se desbloqueara aún más potencial, pero los movimientos del mercado de verano y otro cambio en el banquillo han llevado a adoptar un nuevo enfoque. La estrella inglesa Rogers fue fichada en una operación récord de 117 millones de libras (158 millones de dólares), y nunca hubo posibilidad alguna de que fuera un suplente de lujo.
Ha sido encajado en el equipo de Alonso junto a su amigo íntimo Palmer, que ha recuperado la sonrisa y el brillo tras una exigente campaña 2025-26. Ahora, el Chelsea alinea a dos mediapuntas creativos por detrás del delantero centro Joao Pedro, con los carrileros encargados de dar amplitud.
Ese sistema no deja sitio para Estevao, que esta temporada se ha visto obligado a conformarse con apariciones esporádicas desde el banquillo en la Premier League. Ya han surgido algunas dudas sobre su futuro a largo plazo en Stamford Bridge.
¿Hay un papel para Estevao en el nuevo sistema del Chelsea?
Preguntado sobre si hay un papel para Estevao en este sistema del Chelsea, el exdefensa blue Huth, que habló por cortesía de connectingbrands.co.uk, expertos en activación de patrocinios, dijo a GOAL: «No me gusta encasillar demasiado a los jugadores, para ser justos.
«¿Puede Rogers jugar por dentro? Sí. ¿Podría jugar abierto? Sí. Quiero decir, estos chicos son jugadores habilidosos, con velocidad, zurda, derecha y capacidad atlética; tienen la capacidad de superar a cualquier defensa, prácticamente en cualquier posición del campo.
«Encasillarlo, como hemos hecho en el pasado, diciendo que solo puede jugar en esta posición, que solo puede jugar en esta posición... Por supuesto, habrá una zona en la que los jugadores se sientan más cómodos, pero estos son jugadores de ataque.
«El panorama no cambia realmente. Siguen intentando hacer lo mismo, amagar, sacar el disparo, hacer una bicicleta, superar a su lateral. No es algo que me preocupe demasiado.
«Puedes poner a Estevao de nueve y sería una pesadilla. Quizá no de espaldas a portería, quizá no. Pero sigue teniendo toque, tiene velocidad, tiene energía. Podrías ponerlo en cualquier posición del tercio ofensivo.
«No puedes defenderle cuando recibe el balón. Y pasa lo mismo con Rogers, lo mismo con Pedro y, obviamente, también con Palmer. Estos chicos tienen un talento enorme. Así que me gustaría darles un poco más de libertad, algo que en el pasado ha estado muy estructurado.
«Así que, de momento, ojalá puedan tener un poco más de libertad y quizá no jugar tanto por instinto. Puede que no sea la palabra adecuada, pero también hay que confiar en los jugadores y en lo que pueden hacer. No hay duda de que tienen un talento increíble y ojalá se les pueda dar un poco más de libertad».
- Getty
Estevao regresa con Brasil tras perderse el Mundial de 2026
A Estevao solo le dieron cinco minutos desde el banquillo en el último partido de Premier League del Chelsea, con la joven promesa brasileña disponiendo de muy poco tiempo para intentar alterar el resultado final en el empate 2-2 con el Hull City.
Los Blues solo tienen un partido más, un derbi contra el vecino Brentford, que disputarán el viernes antes del primer parón internacional. En ese momento, Estevao se marchará con su selección, después de haber recibido una bienvenida convocatoria de vuelta por parte del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.
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