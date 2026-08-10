Lampard recordó el conmovedor momento en que Mourinho entró en el vestuario para comunicar directamente a los jugadores la noticia de su despido.

Al describir el ambiente emocional dentro del vestuario, el excentrocampista dijo: «Recuerdo que entró en el vestuario y me dijo que le habían despedido. No podía dejar de pensar en cuánto había ayudado este hombre a mi carrera, en cuánto me encantaba trabajar con él. Hubo lágrimas, algo que no es normal en el vestuario cuando se va un entrenador».

Terry también reforzó su profunda admiración por el entrenador, al tiempo que se culpó a sí mismo por el empate 1-1 contra el Rosenborg en la Champions League que acabó desencadenando el despido: «Yo saldría de ese campo en un ataúd por él. Tienes a hombres adultos, con lágrimas corriéndoles por la cara, sin entender realmente por qué. E incluso hoy sigo pensando: fue culpa mía.

«Cuando empatamos aquel partido de Champions League, marcó el hombre al que yo defendía. Si no hubiera dejado que esa persona marcara, ¿habría durado un par de años más? Quién sabe. Sigo sintiéndome en cierto modo responsable de eso, si es que tiene sentido. Simplemente es decepcionante cómo terminó todo, si soy sincero. Le quería muchísimo y le adoraba, y estaba más afectado que nadie, la verdad».