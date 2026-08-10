AFP
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Frank Lampard y John Terry revelan el desconsuelo en el vestuario por la primera salida de Jose Mourinho del Chelsea
La salida provoca una reacción emotiva
Una docuserie de tres partes de Netflix titulada 'Mourinho' examina el deterioro de la primera etapa del técnico portugués en Stamford Bridge hasta su despido en septiembre de 2007. Lampard y Terry, dos figuras clave durante aquella era dorada, revelaron el profundo impacto que su salida tuvo en ellos a nivel personal y en la plantilla en su conjunto. La relación entre el entrenador y el entonces propietario Roman Abramovich se había deteriorado entre bastidores antes de que se tomara la decisión final.
- Getty Images Sport
Los líderes recuerdan al equipo entre lágrimas
Lampard recordó el conmovedor momento en que Mourinho entró en el vestuario para comunicar directamente a los jugadores la noticia de su despido.
Al describir el ambiente emocional dentro del vestuario, el excentrocampista dijo: «Recuerdo que entró en el vestuario y me dijo que le habían despedido. No podía dejar de pensar en cuánto había ayudado este hombre a mi carrera, en cuánto me encantaba trabajar con él. Hubo lágrimas, algo que no es normal en el vestuario cuando se va un entrenador».
Terry también reforzó su profunda admiración por el entrenador, al tiempo que se culpó a sí mismo por el empate 1-1 contra el Rosenborg en la Champions League que acabó desencadenando el despido: «Yo saldría de ese campo en un ataúd por él. Tienes a hombres adultos, con lágrimas corriéndoles por la cara, sin entender realmente por qué. E incluso hoy sigo pensando: fue culpa mía.
«Cuando empatamos aquel partido de Champions League, marcó el hombre al que yo defendía. Si no hubiera dejado que esa persona marcara, ¿habría durado un par de años más? Quién sabe. Sigo sintiéndome en cierto modo responsable de eso, si es que tiene sentido. Simplemente es decepcionante cómo terminó todo, si soy sincero. Le quería muchísimo y le adoraba, y estaba más afectado que nadie, la verdad».
La fricción interna fracturó la relación
Mourinho explicó que la ruptura con Abramovich se desencadenó por injerencias externas que comenzaron a socavar la estructura operativa interna del club.
Destapando la dinámica interna de la jerarquía, Mourinho reveló: «En mi trabajo, el triángulo: Jose, Peter Kenyon, Roman, fue invadido por extraños. Al principio, juegas en Stamford Bridge, miras al palco, Roman, su mujer, con una o dos personas de su confianza. Unas temporadas después: exjugadores, agentes. Este tipo de personas saben dónde está el dinero».
Mourinho recordó después una petición inusual de Abramovich que tensó su relación después de que se negara a abandonar una sesión del equipo: «Creo que Roman cambió. Por ejemplo, un día Peter vino a verme bastante avergonzado y me dijo: "Jose, tengo que decirte algo. El jefe está en Cerdeña con estos barcos, y la gente que trabaja en estos barcos juega al fútbol contra chicos del hotel, y están perdiendo. ¿Puedes ir allí para ganarle un partido?" "No, Peter, hoy tengo entrenamiento. Tengo que preparar mañana; no puedo ir". Y no le gustó».
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El estreno del documental está cada vez más cerca
El estreno este martes en Netflix de la docuserie «Mourinho» ofrecerá una mirada íntima al recorrido profesional del legendario entrenador. El documental también revela un gran secreto: que Mourinho había acordado un contrato para suceder a Sir Alex Ferguson en el Manchester United en 2013 antes de dar marcha atrás y regresar al Chelsea. Los espectadores obtendrán una visión poco habitual de las complejas dinámicas que marcaron sus relaciones tanto con las directivas de los clubes como con los jugadores.
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