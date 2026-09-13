El Brighton desmanteló sin piedad al Coventry, dejando a Lampard en busca de respuestas. El conjunto visitante se adelantó antes del descanso y superó por completo a los locales en la segunda mitad. La situación empeoró para el Coventry cuando Taiwo Awoniyi vio la roja directa por conducta violenta. Con superioridad numérica, el Brighton se desató y marcó cuatro goles más para sellar una contundente victoria por 5-0.

El resultado sitúa al Brighton en la cuarta plaza con siete puntos. Mientras tanto, el Coventry comparte el indeseado registro de cero goles con el Tottenham Hotspur, aunque el Spurs ha logrado sumar dos puntos gracias a dos empates y dos derrotas.