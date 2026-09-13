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Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Frank Lampard sufre un inicio de pesadilla: el Coventry City encaja un 5-0 ante el Brighton y sigue sin puntuar ni marcar tras cuatro partidos

F. Lampard
Coventry
Coventry vs Brighton
Brighton
Premier League

Frank Lampard está viviendo un desastroso regreso a la Premier League, después de que su Coventry City sufriera una humillante derrota por 5-0 ante el Brighton & Hove Albion el domingo. El Coventry City sigue anclado en el fondo de la tabla sin un solo punto ni gol tras cuatro partidos, lo que supone un inicio catastrófico de la campaña para el equipo recién ascendido.

  • El Brighton golea al Coventry, con diez jugadores

    El Brighton desmanteló sin piedad al Coventry, dejando a Lampard en busca de respuestas. El conjunto visitante se adelantó antes del descanso y superó por completo a los locales en la segunda mitad. La situación empeoró para el Coventry cuando Taiwo Awoniyi vio la roja directa por conducta violenta. Con superioridad numérica, el Brighton se desató y marcó cuatro goles más para sellar una contundente victoria por 5-0.

    El resultado sitúa al Brighton en la cuarta plaza con siete puntos. Mientras tanto, el Coventry comparte el indeseado registro de cero goles con el Tottenham Hotspur, aunque el Spurs ha logrado sumar dos puntos gracias a dos empates y dos derrotas.

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  • Lampard reacciona a una derrota miserable

    A pesar de una alentadora actuación en la primera parte, el Coventry se derrumbó tras la expulsión. La dura derrota deja al club como el único equipo sin un solo punto en la competición.

    En declaraciones a Sky Sports al descanso, Lampard instó a sus jugadores a seguir luchando y mantener la confianza pese a la creciente presión. «Generamos presión en la primera parte, pero no pudimos concretar. Debemos mantenernos positivos. Los jugadores han sentido que han ido creciendo en el partido, pero tenemos que creer. Si no tienes eso en el fútbol, entonces ¿qué tienes?», afirmó.

  • Gross se une al selecto club de asistentes

    Aunque la tarde fue de Brighton en lo colectivo, también fue una ocasión especialmente señalada para Pascal Gross. El centrocampista alemán dirigió el juego y firmó su asistencia número 50 en la Premier League al asistir a Yasin Ayari en el último gol. Gross entra ahora en un grupo de élite.

    Desde su debut en la temporada 2017-18, los únicos centrocampistas con más asistencias en la competición son Kevin De Bruyne, con 91, y Bruno Fernandes, con 73, mientras que Gross iguala ahora a Bernardo Silva con 50. Gross redondeó su sobresaliente actuación al transformar también un penalti.


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    ¿Qué le espera ahora al Coventry?

    Lampard se enfrenta a una tarea monumental para levantar la moral de su sufrida plantilla antes de una exigente serie de partidos. El Coventry recibe al Aston Villa en la Carabao Cup el miércoles antes de viajar para enfrentarse al Nottingham Forest en la Premier League. El club necesita desesperadamente recuperar el gol para evitar quedarse descolgado.

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