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¡Frank Lampard se queda sin él! El AC Milan bloquea el sorprendente regreso de Ruben Loftus-Cheek a la Premier League
El Milan rechaza la oferta de traspaso del Coventry
El Milan ha rechazado oficialmente una oferta de 10 millones de euros del Coventry City por el experimentado centrocampista Loftus-Cheek, según Tuttosport. El recién ascendido a la Premier League había señalado al jugador de 30 años como un objetivo prioritario para reforzar notablemente su plantilla de cara a la próxima campaña en la máxima categoría.
Sin embargo, el Milan ha rechazado con rapidez y firmeza el primer acercamiento del ambicioso club inglés. El gigante italiano no está dispuesto actualmente a autorizar la salida de la exestrella del Chelsea.
- AFP
Amorim bloquea la salida de Loftus-Cheek
Amorim desempeñó un papel decisivo a la hora de frenar el posible regreso a Inglaterra. El recién nombrado técnico portugués espera apoyarse en gran medida en el centrocampista inglés durante toda la temporada 2026-27.
El mismo informe indica que Amorim bloqueó personalmente la salida de Loftus-Cheek debido a la impresionante versatilidad táctica del jugador. El entrenador valora enormemente su capacidad única para rendir con eficacia entre líneas dentro de su sistema preferido. En consecuencia, Amorim considera al jugador de 30 años una pieza increíblemente importante de su proyecto en evolución en San Siro, cerrando por completo cualquier posibilidad de una venta en verano.
Lampard descarta el reencuentro con el centrocampista
La oferta, rechazada con rapidez, impide finalmente un reencuentro muy esperado entre Loftus-Cheek y el entrenador del Coventry, Frank Lampard. Ambos ya trabajaron estrechamente juntos durante su etapa compartida en Stamford Bridge, y Lampard estaba desesperado por llevar a su exjugador al West Midlands.
En su lugar, Loftus-Cheek afronta actualmente su cuarta temporada consecutiva jugando en la máxima categoría del fútbol italiano. El imponente centrocampista se incorporó originalmente al Milan procedente del Chelsea en un traspaso definitivo de 19 millones de euros durante el verano de 2023. Desde su llegada inicial a la Serie A, ha logrado consolidarse como una presencia muy fiable y físicamente dominante en el centro del campo del Milan.
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La situación contractual cobra gran importancia
A pesar de la postura increíblemente firme del Milan en contra de vender al centrocampista al Coventry este verano, su futuro a largo plazo sigue siendo algo incierto. El inglés tiene actualmente menos de un año de contrato vigente en San Siro.
Esta situación contractual, ligeramente delicada, significa que el Milan corre de verdad el riesgo de perderlo gratis el próximo verano si no se alcanza pronto un nuevo acuerdo de renovación. Los directivos del Milan deben decidir pronto si abren nuevas conversaciones para su renovación con el fin de proteger su valor de mercado.
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