¡Frank Lampard se queda! Acaban los rumores sobre su salida del Coventry tras firmar un nuevo contrato con el recién ascendido a la Premier League

El Coventry City ha anunciado que el entrenador Frank Lampard ha firmado un nuevo contrato hasta 2029. El club lo recompensa por su gran labor desde noviembre de 2024, cuando ganó la Championship y devolvió al equipo a la Premier League tras 25 años. En 82 partidos ha sumado 45 victorias, una marca que contrasta con sus resultados anteriores.

En su primera etapa en el Chelsea sumó 44 victorias, 15 empates y 25 derrotas en 84 partidos; en su breve regreso solo consiguió 1 victoria, 2 empates y 8 derrotas en 11 encuentros, y en el Everton logró 12 victorias, 8 empates y 24 derrotas en 44 partidos.