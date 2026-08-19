Al reflexionar sobre sus 18 meses al frente del CBS Arena, Lampard cree que ha madurado de forma significativa desde sus anteriores etapas en Derby County, Chelsea y Everton. Subrayó la importancia de encontrar un equilibrio psicológico en una profesión conocida por sus altibajos extremos. El técnico del Coventry City está decidido a evitar ser un "acto de tributo" y, en su lugar, centrarse en las necesidades específicas de su plantilla mientras mantiene su propio bienestar mental a lo largo de las exigencias de una temporada de la Premier League.

"Estoy intentando entrenar a mi manera. Lo que probablemente más he aprendido es a encontrar mi propio equilibrio, en el sentido de que no puedes ganar todos los partidos", dijo. "Te van a poner a prueba de muchísimas maneras. No puedes buscar la perfección cada día. Tienes que encontrar tu equilibrio fuera del campo y dentro del campo, y dar prioridad a las cosas que de verdad importan. Y espero que, en estos 18 meses en Coventry, haya podido demostrar que eso supone una pequeña mejora personal para mí".

"Y, de hecho, me hace la vida más fácil encontrar ese equilibrio, porque tienes tu tiempo para descansar, es un trabajo estresante que te exigirá mucho, pero tienes que entender que, cuando estás metido en ello, es lo que hay".